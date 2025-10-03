El Gran Premio de Singapur 2025 comenzó con sorpresas. Este viernes a primera hora se disputó la Práctica Libre 1 y McLaren volvió a estar lejos de la cima. El equipo papaya estaba acostumbrado a liderar los fines de semana desde el principio, pero Oscar Piastri y Lando Norris quedaron quinto y sexto, respectivamente, en la FP1.
Ahora bien, el líder fue inesperado: Fernando Alonso. El asturiano le ganó a todos con un tiempo de 1:31.116 y fue escoltado por Charles Leclerc y Max Verstappen, quien volvió a quedar arriba de los McLaren y promete seguir recortando distancias en el Mundial de Pilotos.
Lewis Hamilton también hizo un gran trabajo y finalizó cuarto, mientras que Alex Albon prácticamente no pudo girar por problemas en la refrigeración de sus frenos traseros. Por último, el argentino Franco Colapinto quedó 19° en esta primera sesión que se llevó a cabo en el Circuito Urbano Marina Bay.
Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Singapur 2025:
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:31.116
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- George Russell (Mercedes)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
