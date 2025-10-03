El Gran Premio de Singapur 2025 comenzó con sorpresas. Este viernes a primera hora se disputó la Práctica Libre 1 y McLaren volvió a estar lejos de la cima. El equipo papaya estaba acostumbrado a liderar los fines de semana desde el principio, pero Oscar Piastri y Lando Norris quedaron quinto y sexto, respectivamente, en la FP1.

Ahora bien, el líder fue inesperado: Fernando Alonso. El asturiano le ganó a todos con un tiempo de 1:31.116 y fue escoltado por Charles Leclerc y Max Verstappen, quien volvió a quedar arriba de los McLaren y promete seguir recortando distancias en el Mundial de Pilotos.

Lewis Hamilton también hizo un gran trabajo y finalizó cuarto, mientras que Alex Albon prácticamente no pudo girar por problemas en la refrigeración de sus frenos traseros. Por último, el argentino Franco Colapinto quedó 19° en esta primera sesión que se llevó a cabo en el Circuito Urbano Marina Bay.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Singapur 2025:

Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:31.116 Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) George Russell (Mercedes) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Alexander Albon (Williams)