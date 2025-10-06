La Fórmula 1 ha estado plagada de grandes rivalidades a lo largo de su historia y una de las más recordadas de los últimos años fue la que protagonizaron Lewis Hamilton y Fernando Alonso en 2007. Ambos eran compañeros de equipo en McLaren, pero cada carrera era una batalla porque en ese entonces el asturiano planeaba ser el piloto principal ante un novato que no se dejó doblegar en ningún momento.

Ya pasaron casi dos décadas desde entonces, pero el propio Lewis se encargó de revivir dicho enfrentamiento con una historia de Instagram con la que se burló de Fernando. El piloto de Aston Martin se hizo viral en las últimas horas por sus mensajes de radio durante el Gran Premio de Singapur y Hamilton se basó en uno de ellos para dedicarle un posteo en redes sociales.

Para ser más precisos, Fernando Alonso exclamó en reiteradas ocasiones “I cannot believe it (en español: no lo puedo creer)” por la radio al no haber conseguido superar a Hamilton en el final de la carrera. Este lunes, el británico publicó un video en sus historia de Instagram de un personaje de TV repitiendo la frase “I don’t believe it” en varias escenas, acompañado del texto: “18 años de…”. Si le restamos 18 años a 2025, nos da como resultado 2007, año en el que Hamilton y Alonso fueron compañeros en McLaren.

La historia de la rivalidad entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso

El punto de inflexión fue en el Gran Premio de Hungría, cuando Alonso bloqueó a Hamilton en la qualy, un altercado que derivó en sanciones internas y que rompió por completo la relación entre ambos. Finalmente, terminaron empatados y perdieron el Mundial contra Kimi Räikkönen por un solo punto. Ante esta situación, Fernando decidió romper el contrato y marcharse.

Lewis Hamilton y Fernando Alonso como compañeros en McLaren (GETTY IMAGES)

Por si fuera poco, el año siguiente (2008) Lewis Hamilton ganó su primer Mundial de la F1 y más adelante obtendría otros seis con Mercedes para convertirse en el piloto más laureado de la Máxima junto a Michael Schumacher. Alonso, por su parte, se quedó en dos títulos, pero la relación entre ambos fue mejorando con el correr de los años… ¿Hasta ahora?

