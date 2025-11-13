¡Volvió a las pistas! Estas son las primeras imágenes de Checo Pérez en los test

Llegó el día: Checo Pérez finalmente volvió a subirse a un coche de Fórmula 1 y lo hizo nada más y nada menos que en un circuito del calendario de la Máxima. El piloto mexicano realizó los primeros test de cara a la temporada 2026 con Cadillac, pero a bordo de un Ferrari SF-23.

Si bien el tapatío ya había empezado a tomar ritmo con el simulador, este jueves salió por primera vez a la pista desde diciembre de 2024, cuando disputó su última carrera con Red Bull Racing. Además, estos test se prolongarán hasta el viernes 14 de noviembre, por lo que es un hecho que Sergio podrá dar varios giros en territorio italiano.

¿Por qué en un coche Ferrari? Porque el equipo de Maranello y Cadillac tienen una alianza. Puntualmente, la Scudería será su proveedor de unidad de potencia en 2026 y 2027, ya que la idea de General Motors es poder fabricar un motor propio a partir de 2028.

“Hemos cedido dos días de tests a Cadillac. Es un momento importante para ellos y es fundamental poder organizar estos tests y trabajar en todos los procedimientos de cara al próximo año”, comentó Frédéric Vasseur, Team Principal de Ferrari sobre los test de Checo. Cabe mencionar que el coche no es rojo, sino que fue pintado todo de negro, color que llevará Cadillac la próxima temporada.

Primeras imágenes de Checo Pérez en los test de Imola

Primeras fotos de Checo Pérez en Imola (Foto: The Race)

