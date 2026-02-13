El segundo shakedown de la Fórmula 1 llegó a su fin. Tras los test en Barcelona, la Máxima aterrizó en Bahréin para tener tres días más de ensayos y ahora solo falta una última tanda de pretemporada, también en el Circuito Internacional de Bahréin, situado en Sakhir.

Checo Pérez participó de la sesión con su Cadillac CA01 y sigue reuniendo información para llegar a la primera carrera de la temporada (Gran Premio de Australia) de la mejor manera posible. A pesar de que su equipo no ocupa los primeros puestos, el mexicano superó a su compañero de equipo -Valtteri Bottas- con un tiempo de 1:37.365 tras 67 vueltas.

Resultado del Día 3 en los test de Bahréin de la F1

Kimi Antonelli (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull)

Esteban Ocon (Haas)

Franco Colapinto (Alpine)

Oliver Bearman (Haas)

Nico Hülkenberg (Audi)

Alex Albon (Williams)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Carlos Sainz (Williams)

Checo Pérez (Cadillac)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Noticia en desarrollo…