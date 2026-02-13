Es tendencia:
Fórmula 1

¿Cómo le fue a Checo Pérez? Resultado del Día 3 de los test de pretemporada de la F1 en Bahréin

La segunda tanda de ensayos llegó a su fin y ahora falta una tercera que también se llevará a cabo en Sakhir.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez a bordo del Cadillac CA01
© GETTY IMAGESCheco Pérez a bordo del Cadillac CA01

El segundo shakedown de la Fórmula 1 llegó a su fin. Tras los test en Barcelona, la Máxima aterrizó en Bahréin para tener tres días más de ensayos y ahora solo falta una última tanda de pretemporada, también en el Circuito Internacional de Bahréin, situado en Sakhir.

Checo Pérez participó de la sesión con su Cadillac CA01 y sigue reuniendo información para llegar a la primera carrera de la temporada (Gran Premio de Australia) de la mejor manera posible. A pesar de que su equipo no ocupa los primeros puestos, el mexicano superó a su compañero de equipo -Valtteri Bottas- con un tiempo de 1:37.365 tras 67 vueltas.

Resultado del Día 3 en los test de Bahréin de la F1

  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • George Russell (Mercedes)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Isack Hadjar (Red Bull)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Nico Hülkenberg (Audi)
  • Alex Albon (Williams)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Carlos Sainz (Williams)
  • Checo Pérez (Cadillac)
  • Gabriel Bortoleto (Audi)
  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Valtteri Bottas (Cadillac)

Noticia en desarrollo…

Leandro Barraza
