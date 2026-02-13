El segundo shakedown de la Fórmula 1 llegó a su fin. Tras los test en Barcelona, la Máxima aterrizó en Bahréin para tener tres días más de ensayos y ahora solo falta una última tanda de pretemporada, también en el Circuito Internacional de Bahréin, situado en Sakhir.
Checo Pérez participó de la sesión con su Cadillac CA01 y sigue reuniendo información para llegar a la primera carrera de la temporada (Gran Premio de Australia) de la mejor manera posible. A pesar de que su equipo no ocupa los primeros puestos, el mexicano superó a su compañero de equipo -Valtteri Bottas- con un tiempo de 1:37.365 tras 67 vueltas.
Resultado del Día 3 en los test de Bahréin de la F1
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oliver Bearman (Haas)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Alex Albon (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
Noticia en desarrollo…