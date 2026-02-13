Tras haberse jugado allí un juego de Concacaf en el día de ayer, el Estadio Cuahtémoc volverá a utilizarse hoy pero por Liga MX. En el primer enfrentamiento de la sexta jornada, un golpeado Puebla se verá las caras en casa ante Pumas UNAM. En el primer turno de la agenda del viernes, se abre el fin de semana de futbol en México.

‘La Franja’ llega a este partido ubicada en la 13° posición del campeonato, con 5 puntos en cinco presentaciones, producto de un triunfo, dos empates y dos caídas. En su última actuación, el equipo dirigido por Albert Espigares igualó 0-0 con Xolos de Tijuana fuera de casa.

Por su parte, los ‘Universitarios’ alcanzan esta instancia colocados en el 5° lugar de la tabla de posiciones, tras cosechar dos victorias y tres igualdades hasta aquí. En su pasado compromiso, el conjunto comandad por Efraín Juárez empató 2-2 con Atlas en condición de visitante.

¿A qué hora juegan Puebla vs. Pumas por el Clausura 2026?

El partido entre ‘La Franja’ y los ‘Felinos’ se llevará a cabo HOY viernes 13 de febrero, desde las 19.00 hora CMX, por el duelo correspondiente la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX. El encuentro, que será arbitrado por Ismael López Peñuelas, tendrá como sede al Estadio Cuauhtémoc, la casa del Puebla.

¿Cómo ver EN VIVO Puebla vs. Pumas por televisión en México?

El encuentro de esta tarde-noche se podrá seguir EN DIRECTO en todo el país por televisión, a través de la pantalla de FOX. Además, el compromiso que iniciará la sexta fecha también será transmitido por medio de la señal de Azteca 7.

¿Cómo ver EN VIVO Puebla vs. Pumas por Internet en México?

El enfrentamiento entre los cuadros de Espigares y Juárez se podrá sintonizar en simultáneo en forma online, vía streaming, en la plataforma FOX One. El juego de este viernes, también lo pasará Azteca Deportes Network a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano. Varias opciones para los aficionados para hoy.

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Puebla vs. Pumas:

