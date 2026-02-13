Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Dónde ver EN VIVO Puebla vs. Pumas: TV y streaming online del partido por el Clausura 2026

Conoce cómo seguir la transmisión del primer compromiso de la jornada 6 del campeonato. ¿Va por TV abierta?

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Pumas visita a Puebla en el Cuauhtémoc.
© Getty ImagesPumas visita a Puebla en el Cuauhtémoc.

Tras haberse jugado allí un juego de Concacaf en el día de ayer, el Estadio Cuahtémoc volverá a utilizarse hoy pero por Liga MX. En el primer enfrentamiento de la sexta jornada, un golpeado Puebla se verá las caras en casa ante Pumas UNAM. En el primer turno de la agenda del viernes, se abre el fin de semana de futbol en México.

Publicidad

‘La Franja’ llega a este partido ubicada en la 13° posición del campeonato, con 5 puntos en cinco presentaciones, producto de un triunfo, dos empates y dos caídas. En su última actuación, el equipo dirigido por Albert Espigares igualó 0-0 con Xolos de Tijuana fuera de casa.

Por su parte, los ‘Universitarios’ alcanzan esta instancia colocados en el 5° lugar de la tabla de posiciones, tras cosechar dos victorias y tres igualdades hasta aquí. En su pasado compromiso, el conjunto comandad por Efraín Juárez empató 2-2 con Atlas en condición de visitante.

¿A qué hora juegan Puebla vs. Pumas por el Clausura 2026?

El partido entre ‘La Franja’ y los ‘Felinos’ se llevará a cabo HOY viernes 13 de febrero, desde las 19.00 hora CMX, por el duelo correspondiente la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX. El encuentro, que será arbitrado por Ismael López Peñuelas, tendrá como sede al Estadio Cuauhtémoc, la casa del Puebla.

Publicidad

¿Cómo ver EN VIVO Puebla vs. Pumas por televisión en México?

El encuentro de esta tarde-noche se podrá seguir EN DIRECTO en todo el país por televisión, a través de la pantalla de FOX. Además, el compromiso que iniciará la sexta fecha también será transmitido por medio de la señal de Azteca 7.

Pumas eliminado: el DT que pidió la afición tras el fracaso de Efraín Juárez en Concachampions

ver también

Pumas eliminado: el DT que pidió la afición tras el fracaso de Efraín Juárez en Concachampions

¿Cómo ver EN VIVO Puebla vs. Pumas por Internet en México?

El enfrentamiento entre los cuadros de Espigares y Juárez se podrá sintonizar en simultáneo en forma online, vía streaming, en la plataforma FOX One. El juego de este viernes, también lo pasará Azteca Deportes Network a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano. Varias opciones para los aficionados para hoy.

En Pumas no sabían: ex DT de Newell’s revela plática con Keylor Navas previo a llegar a CU

ver también

En Pumas no sabían: ex DT de Newell’s revela plática con Keylor Navas previo a llegar a CU

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Puebla vs. Pumas:

Publicidad
Martín Zajic
Martín Zajic
Lee también
Las alineaciones de Puebla vs. Pumas UNAM por el Clausura 2026
Liga MX

Las alineaciones de Puebla vs. Pumas UNAM por el Clausura 2026

¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas tras la Jornada 5 del Clausura 2026?
Liga MX

¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas tras la Jornada 5 del Clausura 2026?

Gilberto Mora, otra vez fuera del once: qué le ocurre a la joya de Xolos
Liga MX

Gilberto Mora, otra vez fuera del once: qué le ocurre a la joya de Xolos

¿Por qué no juega Adalberto Carrasquilla en Puebla vs. Pumas UNAM por el Clausura 2026?
Liga MX

¿Por qué no juega Adalberto Carrasquilla en Puebla vs. Pumas UNAM por el Clausura 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo