México volverá a tener un representante en la Fórmula 1 en 2026. Tras un año sabático, Checo Pérez regresará al Gran Circo, pero esta vez de la mano de Cadillac, escudería estadounidense que se sumará a la Máxima a partir de la próxima temporada con dos asientos adicionales para que la categoría pase a tener 22 coches en pista.

Ahora bien, las negociaciones con el tapatío se mantuvieron bajo un importante hermetismo y no se conocieron detalles hasta la confirmación del acuerdo. Con el correr de los días van apareciendo más informaciones al respecto y ahora salió a la luz qué fue lo que les dijo Sergio Pérez para convencerlos.

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac, brindó una entrevista para Sky Sport y contó qué los llevó a decidirse por el mexicano. Primero, reveló las dudas que tenían en primera instancia: “¿Quieres volver a competir? Ya sabes, ¿en qué momento de su carrera se encontraba? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? ¿Estaba entusiasmado con el proyecto? ¿Y qué buscaba hacer? ¿Qué le quedaba por demostrar en su carrera?”.

No obstante, más adelante confesó que Checo no tardó en cautivarlos: “A medida que avanzamos en la reunión, esas experiencias realmente se hicieron evidentes. Es decir, arrasó en la reunión. Nos fuimos muy entusiasmados con su candidatura. Creo que probablemente antes de eso, quizás estábamos considerando a un piloto más joven. Pero estuvo fantástico“.

Checo Pérez en la rueda de prensa de Cadillac (GETTY IMAGES)

Por último, sentenció sobre las conversaciones: “La experiencia realmente empieza a diferenciarse de quienes aún no han estado en el asiento”. De esta manera, desde Cadillac dejaron en claro que las palabras y antecedentes de Checo en la F1 fueron clave para la decisión final.

Todos los equipos de Checo Pérez en la Fórmula 1