Sergio Pérez ha atravesado muchas dificultades en su carrera como piloto de la Fórmula 1. Lo más reciente fue su salida de Red Bull Racing y su posterior año sabático tras no conseguir equipo, pero antes de eso también sufrió un corte de contrato cuando Lawrence Stroll compró Force India.

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Precisamente el propio Checo recordó ese difícil momento en el podcast High Performance. Pérez era el líder del equipo cuando comenzaron a pasar dificultades por las deudas del empresario indio Vijay Mallya.

Las complicaciones económicas llegaron a un punto en el que Sergio Pérez no recibió su salario durante un año. Esta situación derivó en procesos legales y la escudería tuvo que salir a buscar un comprador para no desaparecer. Fue entonces cuando apareció Lawrence Stroll.

Lo que parecía ser un alivio para Checo, terminó siendo su fin en el ya renovado Racing Point (hoy, Aston Martin). Pese a que Pérez conjudo al equipo a la salvación y su permanencia en la F1, tras dos temporadas la directiva encabezada por Lawrence Stroll decidió no hacer válido el contrato que tenían firmado con él.

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Checo Pérez en el podio de Bakú con Racing Point (Getty Images)

“Era como que mi futuro iba a ser con ese equipo en el que había estado prácticamente toda mi vida y al que ayudé a comprar y demás. Realmente pensé que iba a ser parte de ese proyecto junto con Lawrence y Lance, pero luego, obviamente, Sebastian (Vettel) quedó disponible, ya sabes, un cuatro veces campeón del mundo quedó disponible y entendí que así funciona este deporte”, manifestó Checo en el citado podcast sobre esa experiencia.

Más adelante, completó: “Me quedé como: ‘Mira, no hay lealtad en este deporte’. No lo tomé como algo personal, de hecho tengo una excelente relación con toda la gente en Aston”.

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Su salto a Red Bull Racing

Aunque dejaron de tenerlo en cuenta en Aston Martin, Checo Pérez ya se había hecho un nombre en la Fórmula 1 y fue fichado por Red Bull para que fuera el compañero de Max Verstappen. Allí consiguió sus mejores resultados y celebró campeonatos de Constructores.

En síntesis