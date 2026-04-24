El retorno de Sergio Pérez a la Fórmula 1 no está siendo fácil. Si bien no se esperaban grandes resultados de Cadillac en el inicio de temporada, lo cierto es que el equipo estadounidense solo puede aspirar a vencer a Aston Martin y el objetivo puertas adentras parece ser el de completar carreras.

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Cadillac está atravesando una curva de aprendizaje lógica como nueva escudería en la Máxima, pero todo se hace más cuesta arriba con un nuevo reglamento que ni siquiera un piloto experimentado como Checo Pérez logra descifrar del todo.

El oriundo de Guadalajara platicó en la previa del Gran Premio de Miami y no ocultó su descontento con la nueva Fórmula 1 que encontró después de su año sabático en 2025. “Nadie entiende esta nueva F1, los coches no son tan divertidos como antes“, expresó Checo en declaraciones recogidas por EFE.

Checo Pérez habló en la previa del GP de Miami 2026 (Getty Images)

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Más adelante, continuó: “Es una F1 muy complicada, muy diferente a lo que veníamos haciendo”. Y arremetió contra la poca influenia del piloto en el pilotaje: “Ahora tiene un papel más relevante la parte eléctrica y de recarga. Eso la hace muy diferente, y por eso nos ha costado tanto trabajo”.

Por último, Pérez confesó que no hay claridad sobre los pasos a seguir, pero no solo en Cadillac, sino también en la mayoría de las escuderías: “La realidad es que nadie la entiende, ni los ingenieros ni nosotros, los pilotos”.

Cadillac es el reto más grande de su carrera

En otras declaraciones publicadas por ‘Milenio-La Afición’, Sergio aseguró sobre Cadillac: “Yo diría que es el reto más grande de mi carrera, un equipo nuevo y llevarlo hacia adelante es un reto muy grande. Pero tengo confianza, tengo confianza en el equipo, en los dueños, en que hemos llegado aquí para llegar al siguiente nivel y bueno, nada me daría más gusto que este año sea un año exitoso sumando puntos para el equipo“.

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En síntesis