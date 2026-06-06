El piloto mexicano demostró que Montecarlo le sigue sentando bien, pero no pudo coronarlo avanzando a Q2.

Checo Pérez volvió a quedar eliminado en Q1 con Cadillac. El oriundo de Guadalajara sigue dando pasos importantes con su nueva escudería y este sábado se ilusionó con poder avanzar a Q2 por primera vez, pero quedó a las puertas.

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Luego de unas prácticas libres en las que sufrió el incendio de su coche, Checo compitió de igual a igual para pasar a la segunda instancia de la qualy en Mónaco, pero quedó a tan solo 62 milésimas del corte. Como consuelo, Pérez superó a Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Fernando Alonso y Lance Stroll; pero se lamentó tras la sesión.

“Estuvo muy cerca la clasificación, lo más cerca que hemos estado de Q2”, comenzó diciendo Checo Pérez en un video publicado por la cuenta oficial de Cadillac en redes sociales luego de la qualy en Montecarlo.

Acto seguido, el tapatío completó: “Yo siempre pienso que el piloto puede hacer un poco más de diferencia aquí en Mónaco. Creo que la hice hoy (la diferencia), pero desafortunadamente no fue suficiente para estar en Q2”.

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Post-Quali debrief with the duo 🫡 pic.twitter.com/XHylw8jnw7 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 6, 2026

Por último, Sergio cerró: “Vamos a intentarlo de nuevo mañana. Ver qué oportunidades nos puede brindar la carrera. Gracias”. Este lamento tiene un peso especial por el hecho de que en Mónaco es muy difícil adelantar y es casi imposible ganar lugares por esta vía.

Ahora bien, Checo Pérez espera poder escalar algunas posiciones por medio de abandonos, penalizaciones y errores de otros pilotos. De todas formas, el mexicano largará 18°, por lo que los puntos parecen utópicos a pesar de su habilidad en circuitos callejeros.

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¿A qué hora es la carrera del GP de Mónaco?

México: 07:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador: 07:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 08:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 09:00 hs

Argentina: 10:00 hs

Uruguay/Paraguay: 10:00 hs

En síntesis