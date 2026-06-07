¿Por qué Máx Verstappen abandonó la carrera del GP de Mónaco 2026 de la F1?

El tetracampeón de Red Bull Racing no pudo completar ni siquiera la primera vuelta en Montecarlo.

La carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 comenzó con un sorpresivo abandono de Max Verstappen. El neerlandés largó segundo con la ambición de superar a Kimi Antonelli rápidamente, pero se vio obligado a retirar su coche antes de poder completar la primera vuelta.

Publicidad

Not the start Max wanted at all! 😲



Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

La razón del abandono de Max Verstappen en Montecarlo fue un problema en su motor. De esta manera, el tetracampeón de la Fórmula 1 tuvo que ver el resto de la carrera desde afuera y el triunfo le quedó en bandeja a Andrea Kimi Antonelli.

Además del líder del Mundial, los otros beneficiados de este retiro fueron los pilotos de Ferrari, ya que Lewis Hamilton escaló rápidamente al P2 y Charles Leclerc se ubicó en P3. De no haber inconvenientes, ambos coches finalizarán en el podio del GP de Mónaco.

Publicidad

Valtteri Bottas también abandonó

En la vuelta 18 de la carrera, el piloto finlandés de Cadillac recibió la orden de retirar su coche de la parrilla. “Tenemos que enfriar el coche y guardar esta vuelta”, fue el mensaje que recibió Bottas antes de abandonar la carrera.