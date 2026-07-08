La prensa británica reveló que la relación entre el piloto y Red Bull Racing está deteriorada tras los malos resultados en la presente temporada.

La salida de Max Verstappen de Red Bull Racing parece inevitable. El tetracampeón de la Fórmula 1 nunca ocultó su deseo de pilotar en una escudería que le garantice un coche competitivo y este no está siendo el caso de Red Bull en la temporada 2026.

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Tal como informó el portal británico ‘Planet F1′ en las últimas horas, Verstappen se encuentra en la “fase final” de las negociaciones de su fichaje por McLaren, escudería que anunció recientemete la incorporación de Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista de Max.

Siempre según el citado medio, la relación entre Verstappen y Red Bull “está muy deteriorada” y se baraja firmemente la opción de romper relaciones. Además, habría enojo en la escudería por la falta de lealtad de Max tomando en cuenta la libertad y el salario percibido desde que está en la F1.

Por último, Planet F1 asegura que el entorno de Verstappen habría perdido la fe en Red Bull y ven con buenos ojos pasar a otra escudería con más posibilidades de pelear por campeonatos. Es aquí donde aparece McLaren.

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¿Compañero de Lando Norris u Oscar Piastri?

Lógicamente, la hipotética llegada de Max Verstappen a McLaren provocaría cambios en el paddock, ya que Lando Norris u Oscar Piastri deberían ceder su asiento. En este caso, el elegido para salir sería el austaliano, quien pasaría a Red Bull.

Mark Webber, representante de Piastri, tiene una fuerte conexión con Red Bull Racing y vería con buenos ojos el desembarco de Oscar en el equipo de las bebidas energéticas.

En síntesis

Max Verstappen negocia en la fase final su fichaje por la escudería McLaren .

negocia en la fase final su fichaje por la escudería . Gianpiero Lambiase , ingeniero de pista de Max, fue incorporado recientemente por McLaren .

, ingeniero de pista de Max, fue incorporado recientemente por . Oscar Piastri dejaría su asiento en McLaren para pasar a Red Bull.