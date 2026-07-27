No es Sebastian Vettel: Red Bull Racing anuncia al reemplazante de Helmut Marko

El antiguo asesor dejó sus funciones luego de 20 años cuando finalizó la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Fin de la espera: Red Bull Racing tiene a su nuevo Helmut Marko. El austriaco se retiró cuando finalizó la temporada 2025 luego de 20 años en el cargo y con importantes logros como la creación del Red Bull Junior Team, programa en el que promovió futuros campeones como Max Verstappen o Sebastian Vettel.

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Precisamente Vettel sonaba como el reemplazante ideal de Marko en el puesto, pero después del Gran Premio de Hungría se confirmó que Red Bull avanzó por otro profesional para llenar el hueco que dejó Helmut. Se trata de Gwen Lagrue.

El francés llega procedente de Mercedes y es nada más y nada menos que el descubridor de Andrea Kimi Antonelli, actual líder del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 con tan solo 19 años. Cabe mencionar que esta información ya había sido adelantada por la BBC.

🚨 OFICIAL: Red Bull confirma quién será su 'nuevo' Helmut Marko



➡️ El equipo confirma el fichaje del ojeador de Mercedes y 'descubridor' de Andrea Kimi Antonelli



➡️ Se trata de Gwen Lagrue, tal y como había adelantado la BBC



➡️ En Red Bull, asumirá gran parte de las… pic.twitter.com/xiYDpDY66Y — SoyMotor.com (@SoyMotor) July 27, 2026

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Lagrue, de 51 años, fue descrito por Mercedes como un “experto en talento de la Fórmula 1” y eso es precisamente lo que necesitaba Red Bull para liderar el programa de jóvenes pilotos para nutrir sus dos escuderías de cara al futuro.

¿El principio de la reestructuración en Red Bull?

Red Bull Racing sufrió muchas bajas de peso en el último tiempo como las del propio Helmut Marko, Adrian Newey, Jonathan Wheatley o Christian Horner. Además, Gianpiero Lambiase (ingeniero de pista de Max Verstappen) también confirmó su salida rumbo a McLaren una vez que finalice su contrato.

Todas estas salidas suponían un descalabro en la escudería de cara a los próximos años. Sin embargo, el fichaje de Gwen Lagrue podría marcar el principio de la reestructuración para la nueva era de Red Bull.

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En síntesis