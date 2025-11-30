¿Cómo ver EN VIVO la carrera del Gran Premio de Qatar 2025 de la F1?

Este domingo se llevará a cabo la carrera del Gran Premio de Qatar 2025. A diferencia de años anteriores, el campeón del Mundial de Pilotos todavía no está definido y todo podría estirarse incluso hasta la próxima jornada. Sin embargo, Lando Norris sí podría terminar el día con el título bajo el brazo y nadie se querrá perder la acción.

El piloto de McLaren deberá ganar asegurarse el campeonato sin depender de ningún otro resultado, pero lo tendrá difícil ante un Oscar Piastri que consiguió la pole y que viene de ganar la Sprint el sábado. Por eso, la largada podría ser determinante en el desenlace final.

El horario de esta carrera es un tanto atípico (10:00 hs del centro de México) y se podrá ver a través de Sky Sports F1. Ahora bien, a continuación de contamos cómo ver la imperdible carrera de la Fórmula 1 si eres de otro país hispanohablante.

Por dónde ver la carrera del GP de Qatar 2025 según tu país

México : Sky Sports F1

: Sky Sports F1 Argentina : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Bolivia : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Chile : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Colombia : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Costa Rica : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Ecuador : Disney+ Premium

: Disney+ Premium España : DAZN F1

: DAZN F1 Panamá : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Paraguay : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Perú : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Uruguay : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Venezuela: Disney+ Premium

Camarógrafo del equipo Ferrari

¿Cuántas carreras faltan para que termine la temporada 2025 de la F1?

Sin contar el Gran Premio de Qatar, solamente falta una carrera para que el calendario llegue a su fin. El próximo 7 de diciembre se bajará el telón en el Yas Marina Circuit con el Gran Premio de Abu Dhabi. Esta cito no cuenta con Sprint, por lo que será un fin de semana tradicional y solo habrá puntos en juego el domingo.