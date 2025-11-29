Es tendencia:
Resultado de la clasificación del Gran Premio de Qatar 2025 de la F1

Conoce cómo quedó definida la parrilla de salida luego de la qualy que podría definir al campeón de la Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

Parrilla de salida del Gran Premio de Qatar
© GETTY IMAGESParrilla de salida del Gran Premio de Qatar

Todo listo para la carrera principal del Gran Premio de Qatar 2025. El sábado comenzó con la victoria de Oscar Piastri en la Sprint y se completó durante la tardde con la clasificación para la cita principal del domingo que podría definir al próximo campeón de la Fórmula 1.

Piastri consiguió nuevamente la pole y podría hacer que la definición del campeonato se estire hasta la última jornada en Abu Dhabi. Lando Norris había llegado a Qatar con una ventaja de 24 puntos por encima de Oscar y Max Verstappen, pero ya perdió ventaja en la Sprint y podría pasarle lo mismo en la principal.

Oscar Piastri hizo la pole en la qualy (GETTY IMAGES)

Parrilla de salida de la carrera del GP de Qatar 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  7. Carlos Sainz (Williams)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Charles Leclerc (Ferrari)
  11. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Lewis Hamilton (Ferrari)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine)
¿Por qué la clasificación es tan importante en el GP de Qatar?

El Circuito Internacional de Losail fue diseñado para carreras de motos. En este contexto, no es una pista cómoda para los pilotos por los límites y no favorece a los adelantamientos. Es por eso que el resultado de la clasificación es de suma importancia, ya que lo más probable es que los pilotos no se muevan demasiado de su posición de largada.

Norris, Verstappen o Piastri: la Inteligencia Artificial predijo qué piloto será campeón en 2025

leandro barraza
Leandro Barraza
