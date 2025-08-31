Es tendencia:
Fórmula 1

Confirmado: Mercedes tomó una decisión sobre el futuro de Andrea Kimi Antonelli

El rendimiento del rookie italiano viene en caída y terminó 16° en la carrera del Gran Premio de Países Bajos 2025.

Por Leandro Barraza

Kimi Antonelli ya conoce la decisión de Mercedes con su contrato
© GETTY IMAGESKimi Antonelli ya conoce la decisión de Mercedes con su contrato

La Fórmula 1 publicó los asientos confirmados para la temporada 2026 durante el receso de verano y uno de los equipos que todavía no tenía definidos a sus pilotos era Mercedes. Las Flechas Plateadas actualmente cuentan con George Russell y Kimi Antonelli, pero el contrato del primero vence al finalizar este curso y el segundo firmó un vínculo por un año.

No obstante, después del Gran Premio de Países Bajos el periodista Thomas Maher confirmó que tanto Russell como Antonelli continuarán en Mercedes la próxima campaña. De esta manera, el equipo alemán toma la decisión de mantener a la dupla actual a pesar de los malos resultados del rookie italiano en sus últimas presentaciones.

Para poner en contexto, Antonelli solamente sumó un punto en las últimas cinco carreras (P10 en el Gran Premio de Hungría), una performance muy alejada de lo que había mostrado en el inicio de la temporada. Sin embargo, Mercedes ratifica su confianza en él y confía en que pueda revertir la situación en la recta final del 2025.

Este domingo terminó 16° en la carrera del Gran Premio de Países Bajos luego de haber largado en el puesto 11. Kimi recibió dos penalizaciones que se tradujeron en 15 segundos, siendo la más grave su toque con Charles Leclerc que dejó al monegasco afuera de la carrera.

Kimi Antonelli fue a pedirle disculpas a Charles Leclerc

Luego de la carrera, Antonelli se dirigió al motorhome de Ferrari para ofrecer sus disculpas por el toque con Charles Leclerc, asumiendo la culpa del accidente. El joven piloto italiano ya había hecho lo mismo con Red Bull Racing cuando provocó otro choque con Max Verstappen en el Gran Premio de Austria.

Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera del GP de Países Bajos 2025

Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera del GP de Países Bajos 2025

