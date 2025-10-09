La temporada 2026 de la Fórmula 1 es una completa incógnita. Nadie puede negar que McLaren dominó en el presente curso: ya ganaron el Campeonato de Constructores y sus dos pilotos lideran el Mundial de Pilotos. No obstante, para la siguiente campaña entrará en vigencia el cambio de reglamento para el que los equipos se han estado preparando arduamente.

2026 será una nueva oportunidad para todas las escuderías y hay varias que pretenden luchar arriba. Una de ellas es Aston Martin, que fichó al diseñador de coches más prestigioso de la F1: Adrian Newey. No obstante, aunque muchos ponen el ojo en el equipo de Lawrence Stroll, Max Verstappen postula a otra como la mejor para la próxima temporada.

En declaraciones recogidas por Sky Sports, Verstappen aseguró: “Creo firmemente que Mercedes estará en cabeza en 2026, sobre todo en lo que respecta al motor”. Esto, a su vez, significa un buen pronóstico para Alpine, equipo que está en el fondo actualmente, pero que pasará a contar con motor Mercedes a partir del año que viene.

Max Verstappen perdió la carrera del GP de Singapur con Georg Russell (GETTY IMAGES)

¿Guiño de Max Verstappen a Mercedes?

No es un secreto que Mercedes -con Toto Wolff a la cabeza- desea tener a Max Verstappen como piloto desde hace años. El jefe de equipo austriaco nunca ocultó su deseo por ‘Mad Max’ e incluso se los ha visto juntos vacacionando. De hecho, George Russell todavía no firmó su renovación y hay quienes tomaron esas palabras de Verstappen como un guiño a las Flechas Plateadas de cara a un futuro más cercano que lejano.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Tras el GP de Singapur, la F1 se toma un descanso y volverá al ruedo con el Gran Premio de Estados Unidos, uno de los seis fines de semana de la temporada que contará con Sprint y que tendrá su carrera principal el domingo 19 de octubre en el Circuito de las Américas.