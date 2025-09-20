Es tendencia:
Día complicado para Ferrari: Así fue el choque de Charles Leclerc en la clasificación del GP de Baku 2025

Charles Leclerc, quien había sido el poleman en las últimas 4 carreras en Azerbaiyán, tuvo un accidente en la clasificación.

Por Patricio Hechem

Charles Leclerc chocó en el Gran Premio de Azerbaiyán
Este sábado se está llevando a cabo la clasificación del Gran Premio de Baku. El circuito de Azerbaiyán es uno de los más complicados de la temporada de la Fórmula 1 y esto se ha evidenciado debido a que varios pilotos se golpearon con los muros del trazado.

Uno de ellos fue Charles Leclerc, quien en su primer giro rápido en la Q3 terminó pegándose con el muro en la curva 15 al no frenar a tiempo con su Ferrari. De esta manera, al no poder concretar un tiempo, el piloto monegasco largará 10° en Azerbaiyán.

Charles Leclerc había hecho la pole en las últimas cuatro ediciones del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Ferrari era superior a los demás en Baku, pero un error en esta maniobra lo dejó sin posibilidades de repetir en la clasificación de 2025.

Fue un sábado complicado para Ferrari, no solo por el accidente de Charles Leclerc sino porque Lewis Hamilton se quedó afuera en la Q2 y ni siquiera pudo meterse en la Q3. De esta manera, la escudería italiana con suerte podrá sumar algunos puntos el domingo.

