El comunicado de Alpine tras la orden desobedecida de Franco Colapinto en Austin

El piloto argentino adelantó a Pierre Gasly sobre el final de la carrera en Estados Unidos pese a que desde el equipo le habían indicado que no lo hiciera.

Por Leandro Barraza

Franco Colapinto recibió represalias por su accionar en Estados Unidos
Franco Colapinto recibió represalias por su accionar en Estados Unidos

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2025 terminó con polémica en Alpine. El equipo francés volvió a ser de los peores de la parrilla y estuvo lejos de los puntos, pero sobre el final se dio una situación en la que Franco Colapinto desobedeció una orden directa y adelantó a su compañero, Pierre Gasly.

Puntualmente, Gasly comenzó a perder ritmo y Franco lo alcanzó con neumáticos menos desgastados. Fue entonces cuando el argentino recibió la orden de mantener las posiciones. Acto seguido, Colapino contestó: “¿Qué? Pero va muy lento”. Finalmente, el oriundo de Pilar no hizo caso y superó a Pierre, quien luego también sería superado por Gabriel Bortoleto.

Ya en zona de prensa, Colapinto fue consultado por esa situación, a lo que contestó: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición muchas veces y yo iba mucho más rápido. Era lo mejor para la situación que estábamos, me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo también era una forma de defenderme porque sino nos iba a pasar a los dos probablemente”.

Por último, Franco cerró su declaración: “Estábamos peleando por el puesto 17 y 18, no tiene sentido discutir por estas cosas”. La decisión del expiloto de Williams parecía haber sido la correcta. No obstante, Alpine emitió un comunicado en disconformidad por lo hecho por Colapinto con firma del director general, Steve Nielsen.

El comunicado de Alpine

Hoy, como muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia según las condiciones y lo que vimos en pista, con el neumático duro que no parecía ser una opción favorable para la carrera.

Dimos la instrucción a los pilotos de mantener posición, ya que estábamos gestionando el combustible en ambos coches y considerando además el número de vueltas restantes con los líderes en estrecha proximidad.

Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva, y hoy estamos decepcionados de que esto no haya ocurrido, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente“.

El comunicado de Alpine (@AlpineF1Team)

El comunicado de Alpine (@AlpineF1Team)

leandro barraza
Leandro Barraza
