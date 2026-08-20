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El divertido momento entre Checo Pérez y Max Verstappen en Zandvoort: “Ya dinos, Max”

El piloto tapatío bromeó con su excompañero de Red Bull Racing durante la conferencia de prensa.

Checo Pérez y Max Verstappen coincidieron en la conferencia de prensa de Países Bajos
© Getty ImagesCheco Pérez y Max Verstappen coincidieron en la conferencia de prensa de Países Bajos

Max Verstappen y Checo Pérez dieron una nueva muestra de su excelente relación. Aunque ya no son compañeros de equipo en Red Bull Racing, ambos pilotos todavía se llevan bien y esto se pudo ver durante la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Países Bajos.

En el marco de la renovación de Verstappen con Red Bull, uno de los periodistas le consultó a Max sobre la presencia de una cláusula de salida en su nuevo contrato, a lo que el neerlandés contestó: “Nunca revelo nada sobre mis contratos”.

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Fue entonces cuando Checo Pérez rompió el silencio y soltó una frase que provocó risas en la habitación. “Ya dinos, Max”, expresó el piloto mexicano de Cadillac. Acto seguido, Verstappen continuó la broma y le dijo a Sergio que lo invite a cenar para conocer los detalles.

¿A qué hora es la carrera del GP de Países Bajos 2026?

  • México, Costa Rica, Guatemala: 7:00 hs
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 hs
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 9:00 hs
  • Argentina, Uruguay: 10:00 hs
  • España: 15:00 hs

*Horarios de la carrera principal del domingo.

Ver también

Checo Pérez reveló cómo quedó su relación con Red Bull Racing tras su despido en 2024

En síntesis

  • Max Verstappen renovó contrato con Red Bull y no reveló sus cláusulas de salida.
  • Checo Pérez bromeó con él durante la conferencia de prensa.
  • GP de Países Bajos iniciará su carrera el domingo a las 7:00 hs de México.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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