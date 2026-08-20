El divertido momento entre Checo Pérez y Max Verstappen en Zandvoort: “Ya dinos, Max”

El piloto tapatío bromeó con su excompañero de Red Bull Racing durante la conferencia de prensa.

Max Verstappen y Checo Pérez dieron una nueva muestra de su excelente relación. Aunque ya no son compañeros de equipo en Red Bull Racing, ambos pilotos todavía se llevan bien y esto se pudo ver durante la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Países Bajos.

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En el marco de la renovación de Verstappen con Red Bull, uno de los periodistas le consultó a Max sobre la presencia de una cláusula de salida en su nuevo contrato, a lo que el neerlandés contestó: “Nunca revelo nada sobre mis contratos”.

Fue entonces cuando Checo Pérez rompió el silencio y soltó una frase que provocó risas en la habitación. “Ya dinos, Max”, expresó el piloto mexicano de Cadillac. Acto seguido, Verstappen continuó la broma y le dijo a Sergio que lo invite a cenar para conocer los detalles.

Max: No hablo de mis contratos

Checo: ¡Ya dinos!…. Para mí

*procede a ponerse nervioso Emiliam y todos rien*

Max: Esta bien luego te lo cuento cenando algo pic.twitter.com/N2v6FIQ90r — Andrea Ale (@_turnright_) August 20, 2026

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¿A qué hora es la carrera del GP de Países Bajos 2026?

México, Costa Rica, Guatemala : 7:00 hs

: 7:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 8:00 hs

: 8:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 9:00 hs

: 9:00 hs Argentina, Uruguay : 10:00 hs

: 10:00 hs España: 15:00 hs

*Horarios de la carrera principal del domingo.

En síntesis