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Max Verstappen explicó por qué renovó hasta 2030 con Red Bull Racing

El piloto neerlandés le puso un punto final a las especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1.

Max Verstappen renovó con Red Bull Racing
© Getty ImagesMax Verstappen renovó con Red Bull Racing

Fin del misterio: Max Verstappen continuará en Red Bull Racing hasta 2030. Pese a los rumores de un cambio de equipo y el coqueteo con el retiro, el tetracampeón de la Fórmula 1 firmó un nuevo vinculo con la escudería de Milton Keynes.

Esta noticia sorprendió a propios y extraños dentro del paddock y precisamente sobre esto fue consultado Verstappen en la conferencia de prensa oficial del media day del Gran Premio de Países Bajos 2026.

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Max Verstappen en el GP de Países Bajos 2026 (Getty Images)

Max Verstappen en el GP de Países Bajos 2026 (Getty Images)

“No ha sido una decisión estresante, creo que era la decisión adecuada. Me siento muy bien dentro del equipo, creemos que podemos volver a lo más alto en los próximos años, explicó Max.

En la misma línea, contestó: La verdad es que se trataba de continuar en la Fórmula 1 o no, pero las normas han estado mejorando algo y digamos que estoy dispuesto a convivir con ellas y espero que hasta 2030 se cambien y quizá lleguen esos motores V8. Lo evaluaremos entonces”.

Verstappen tendrá a Liam Lawson como compañero en el GP de Países Bajos 2026

Isack Hadjar no será parte del GP de Países Bajos debido a que sufrió una fractura de muñeca mientras entrenaba boxeo. Su lugar será ocupado por Liam Lawson y Yuki Tsunoda pilotará para Racing Bulls.

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En síntesis

  • Max Verstappen continuará en la escudería Red Bull Racing hasta el año 2030.
  • Liam Lawson será el compañero de Verstappen en el GP de Países Bajos 2026.
  • Isack Hadjar se fracturó la muñeca y Yuki Tsunoda pilotará para Racing Bulls.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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