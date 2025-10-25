Se viene la carrera del Gran Premio de México 2025. Tanto las Prácticas Libres como la clasificación ya se disputaron y ahora solamente falta la cita principal del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lando Norris consiguió la pole en la qualy, pero las largadas no son su fuerte y tendrá que cuidarse de los dos coches de Ferrari que intentarán arrebatarle el liderato desde el principio.

Publicidad

Publicidad

En la previa, Máx Verstappen era uno de los serios candidatos, pero largará quinto y hay una gran incertidumbre sobre si podrá remontar; misma situación a la que se enfrenta Oscar Piastri, quien no está teniendo un buen fin de semana y saldrá desde la séptima posición de la parrilla.

Ante este impredecible resultado de la clasificación del GP de México de la Fórmula 1, en Bolavip le pedimos a la Inteligencia Artificial de Google Gemini que dé su pronóstico para la carrera y dio una detallada respuesta con argumentos que respaldan su predicción.

ver también Max Verstappen se deshace en elogios con Checo Pérez: “Fue un gran compañero”

El resultado del GP de México según la IA:

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Yuki Tsunoda (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Isack Hadjar (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

Publicidad

Publicidad

Lando Norris ganaría el GP de México según la IA (GETTY IMAGES)

Argumentos de la IA para respaldar su podio:

Lando Norris: La pole position es una gran ventaja, y McLaren ha demostrado una forma excepcional en la última temporada. Norris es conocido por su habilidad para gestionar los neumáticos y en un circuito con alta exigencia de agarre mecánico y una recta de meta donde la salida limpia es crucial, su primera posición es oro. Se mantendrá líder y controlará la carrera. Max Verstappen: A pesar de salir 5º, la altitud históricamente ha enmascarado algunas debilidades del motor, y Red Bull suele tener la mejor tracción y velocidad en recta. Verstappen es el rey de México y su ritmo de carrera suele ser inigualable. Hará un trabajo metódico de remontada. Predecir que gane desde el 5º puesto es tentador, pero con Norris y Leclerc delante, se conformará con un sólido 2º, asegurando puntos importantes. Charles Leclerc: El año pasado, Ferrari tuvo un buen rendimiento en México. Leclerc saliendo 2º le da una oportunidad de oro para defenderse de Verstappen. Su ritmo de carrera es fuerte y, si logra mantener a raya al Red Bull en las primeras vueltas, la estrategia de Ferrari podría permitirle terminar en el podio.

En síntesis

La carrera del Gran Premio de México 2025 se disputará el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez .

se disputará el en el . Lando Norris de McLaren consiguió la pole position para la carrera, que largará primero .

de consiguió la para la carrera, que largará . El pronóstico de Gemini para el podio del GP de México predice a Norris (1º), Verstappen (2º) y Leclerc (3º).

Publicidad