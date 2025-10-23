¿El Gran Premio de México 2025 puede dar al campeón de la Fórmula 1?

El Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 está al rojo vivo. Antes del receso veraniego parecía que todo se decidiría entre Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren. No obstante, Red Bull dio un paso al frente y Max Verstappen volvió a ser ese que dominó la categoría en las últimas cuatra temporadas de manera consecutiva.

El neerlandés ha ganado tres de las últimas cuatro carreras de la F1, mientras que los corredores del equipo papaya empezaron a fallar más de lo habitual. De hecho, vienen de quedar afuera de la Sprint en Estados Unidos por un choque múltiple y Piastri ni siquiera pudo subir al podio en la carrera principal en el Circuito de las Américas.

Las dudas crecen en McLaren y Verstappen sigue recortando puntos como un cazador. Por eso, las últimas carreras serán apasionantes y aunque 40 puntos parecen ser una ventaja considerable, ni Oscar ni Lando pueden confiarse cuando es Max quien viene por detrás. Ahora bien, ¿hay chances de que Piastri abroche el título en el Gran Premio de México?

Oscar Piastri celebra en el podio de Arabia Saudita (GETTY IMAGES)

Tomando en cuenta que todavía hay 141 puntos en juego, aunque Oscar Piastri gane el Gran Premio de México y ni Lando Norris ni Max Verstappen sumen puntos, el campeonato no estará asegurado matemáticamente para el piloto australiano de McLaren.

La diferencia de puntos entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen

Oscar Piastri (McLaren) – 346 puntos Lando Norris (McLaren) – 332 puntos Max Verstappen (Red Bull Racing) – 306 puntos

