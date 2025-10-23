Todo lo que tienes que saber para ingresar al Gran Premio de México de la F1

Llegó el fin de semana del Gran Premio de México 2025 y es un hecho que el Autódromo Hermanos Rodríguez estará repleto. Aunque Checo Pérez no correrá aquí por primera vez desde que esta carrera regresó al calendario, la Fórmula 1 comunicó que se agotaron todos los boletos para este apasionante cita que llega en plena lucha entre Max Verstappen, Lando Norrs y Oscar Piastri por el título.

Ahora bien, si tienes boletos para el GP de México, hay algunas cosas que debes saber. Por eso, en Bolavip armamos una guía definitiva para que puedas disfrutar sin contratiempos el apasionante evento de la Fórmula 1 en Ciudad de México. Horarios, transporte, accesos, curiosidades y más.

Gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez (GETTY IMAGES)

Horarios del Gran Premio de México 2025

Viernes 25 de octubre

Práctica libre 1: 12:30 h

Práctica libre 2: 16:00 h

Sábado 26 de octubre

Práctica libre 3: 11:30 h

Clasificación: 15:00 h

Domingo 27 de octubre

Carrera: 14:00 h

Transportes para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

Es importante saber que no habrá estacionamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En este contexto, aparecen dos opciones: el transporte público o Ticket2Ride.

Transporte público:

Estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 del Metro

Estaciones Iztacalco y UPIICSA de la Línea 2 del Metrobús

Estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco de la Línea 2 del Trolebús

Ticket2Ride:

Es un servicio que consiste en la compra de un ticket (a través de Ticketmaster) para que te lleven y te traigan desde los siguientes centros comerciales: Mundo E, Interlomas, Perisur, Condesa y Plaza Lindavista.

Boletos y accesos del Autódromo Hermanos Rodríguez

Los boletos para el Gran Premio de México 2025 son digitales y los podrás descargar a través de MexicoGP Account Manager (de Ticketmaster) o en la app de MexicoGP. Dos cosas importantes: no se aceptarán capturas de pantalla y solamente se pueden escanear una vez al día. Es decir, si sales del autódromo, ya no podrás volver a entrar ese día.

Accesos:

Zona Verde Acceso por puertas 4 y 6: Main Grandstand 1 y 2, Main Grandstand Club (1-2, 1A), Platino Plus (PP-A y PP-B), Sky Box, Prestige Club, Champions Club y Speed Lounge 1 y 2.

Acceso por puertas 4 y 6: Main Grandstand 1 y 2, Main Grandstand Club (1-2, 1A), Platino Plus (PP-A y PP-B), Sky Box, Prestige Club, Champions Club y Speed Lounge 1 y 2. Zona Naranja Acceso por puerta 8: Grada 2A

Acceso por puerta 8: Grada 2A Zona Azul Acceso por puertas 9, 11 y 12 Gradas 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 8, 9, Zona Plus, Sports Lounge SS, Speed Louge, Terraza B.

Acceso por puertas 9, 11 y 12 Gradas 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 8, 9, Zona Plus, Sports Lounge SS, Speed Louge, Terraza B. Zona Amarilla Acceso por puertas 12, 13 y 14: Gradas 7, 10 y 11, Sky Box, Trackside Box A y B, Terraza A, Speed Lounge

Acceso por puertas 12, 13 y 14: Gradas 7, 10 y 11, Sky Box, Trackside Box A y B, Terraza A, Speed Lounge Zona Rosa Acceso por puerta 8: Platino Plus SS

Acceso por puerta 8: Platino Plus SS Zona Gris Acceso por puerta 1 del Palacio de los Deportes Grada 14 (Foro Sol Sur) y Sky View

Acceso por puerta 1 del Palacio de los Deportes Grada 14 (Foro Sol Sur) y Sky View Zona Café Acceso por puerta 1 del Palacio de los Deportes Grada 15 (Foro Sol Norte)

