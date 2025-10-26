La Fórmula 1 se paraliza desde las 14:00 hs (centro de México) de este domingo 26 de octubre por el Gran Premio de México 2025. La lucha por el Mundial de Pilotos se encuentra al rojo vivo luego de las últimas victorias de Max Verstappen y los aficionados estarán pendientes de lo que suceda esta tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

Los boletos ya se agotaron, pero otros miles de fanáticos seguirán las acciones a través de la TV y streaming. En México, Fox Sports perdió los derechos por irregularidades con los pagos a la Fórmula 1. Por eso, a continuación te contamos por dónde ver la carrera en vivo.

¿Qué canal transmite el GP de México 2025?

La carrera del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de Canal 5 y SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, plataforma paga oficial de la Máxima.

Autódromo Hermanos Rodríguez (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Parrilla de salida del GP de México:

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Estebab Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Alex Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

ver también Max Verstappen se deshace en elogios con Checo Pérez: “Fue un gran compañero”

En síntesis