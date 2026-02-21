¿Por qué no hay Fórmula 1 HOY sábado 21 de febrero?

El Circuito Internacional de Bahréin albergó a la Fórmula 1 con dos tandas de test de pretemporada casi pegadas en el mes de febrero. Los pilotos giraron miércoles, jueves y viernes; pero este sábado nadie salió a la pista de Sakhir para sorpresa de algunos aficionados.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no hay Fórmula 1?

La razón por la cual los coches no saltaron a la pista este sábado 21 de febrero tiene que ver con que ayer viernes fue el tercer y último día de los test de pretemporada en Bahréin. De esta manera, finalizaron los ensayos y ahora la próxima aparición será en el primer Gran Premio del año: Australia.

Puntualmente, la Fórmula 1 vuelve al ruedo el próximo viernes 6 de marzo con las primeras dos prácticas libres en Melbourne. Al no ser un fin de semana de Sprint, el sábado contará con una tercera free practice y la clasificación, mientras que el domingo 8 de marzo será la carrera.

La predicción de la IA para el Gran Premio de Australia 2026

En Bolavip le consultamos a la IA de Google Gemini por su candidato para el ganador del GP de Australia y su elegido fue George Russell. “Mercedes parece haber descifrado el nuevo reglamento de unidades de potencia mejor que nadie. Dominaron el shakedown de Barcelona y mostró una fiabilidad impecable en Bahréin”, argumentó la inteligencia artificial.

Publicidad

Publicidad

George Russell es el favorito para el GP de Australia (GETTY IMAGES)