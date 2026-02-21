En Pumas UNAM sigue la preocupación por lo que será el futuro de Keylor Navas, arquero tico que llegó como estrella y que termina su contrato a mitad de año con el club. La incertidumbre crece con el paso de las semanas y la directiva sabe que necesita una definición cuanto antes para planificar la próxima temporada.

Sin embargo, el deseo del arquero sería renovar su vínculo y seguir en el futbol mexicano por un tiempo más. Su sueño es cumplir con los objetivos y ser campeón con el equipo universitario.

Mientras tanto, la directiva está analizando la posibilidad de fichar a un arquero en caso de no llegar a un acuerdo con el ex futbolista del Real Madrid y PSG. La intención es no quedarse sin margen de maniobra y tener una alternativa lista si las negociaciones no prosperan.

Según información exclusiva de BOLAVIP, el portero apuntado por Pumas sería Andrés Gudiño de Cruz Azul, que hoy es titular por la lesión que sufrió Kevin Mier hace unos meses atrás. Su presente en La Máquina lo puso nuevamente en el radar y su nombre empezó a sonar con fuerza.

¿Qué postura tomaría Gudiño?

El futbolista mexicano sabe que el regreso del arquero colombiano está cada vez más cerca y seguramente vuelva a ser suplente. Por lo tanto, no ve con malos ojos cambiar de club y llegar a Pumas en el próximo mercado si se presenta la oportunidad.

La carrera de Gudiño

2015–2018: Venados

2017: Inter Playa (préstamo)

2019–actualidad: Cruz Azul

2019–2020: Cruz Azul Hidalgo (préstamo)

2022: Tepatitlán (préstamo)

