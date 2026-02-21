Es tendencia:
logotipo del encabezado
PUMAS

Pumas UNAM va por Andrés Gudiño ante la posible salida de Keylor Navas: la postura del jugador de Cruz Azul

El club universitario empieza a analizar opciones en caso de perder a Keylor Navas a mitad de año cuando finalice su contrato.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Andrés Gudiño podría volver a Pumas.
© Getty ImagesAndrés Gudiño podría volver a Pumas.

En Pumas UNAM sigue la preocupación por lo que será el futuro de Keylor Navas, arquero tico que llegó como estrella y que termina su contrato a mitad de año con el club. La incertidumbre crece con el paso de las semanas y la directiva sabe que necesita una definición cuanto antes para planificar la próxima temporada.

Publicidad
Keylor Navas en Pumas (Getty Images)

Keylor Navas en Pumas (Getty Images)

Sin embargo, el deseo del arquero sería renovar su vínculo y seguir en el futbol mexicano por un tiempo más. Su sueño es cumplir con los objetivos y ser campeón con el equipo universitario.

Mientras tanto, la directiva está analizando la posibilidad de fichar a un arquero en caso de no llegar a un acuerdo con el ex futbolista del Real Madrid y PSG. La intención es no quedarse sin margen de maniobra y tener una alternativa lista si las negociaciones no prosperan.

Publicidad

Según información exclusiva de BOLAVIP, el portero apuntado por Pumas sería Andrés Gudiño de Cruz Azul, que hoy es titular por la lesión que sufrió Kevin Mier hace unos meses atrás. Su presente en La Máquina lo puso nuevamente en el radar y su nombre empezó a sonar con fuerza.

Encuesta

¿Crees que Gudiño sería un buen reemplazo de Navas?

Ya votaron 0 personas

¿Qué postura tomaría Gudiño?

¿Renueva en Pumas? Keylor Navas reveló detalles sobre su futuro y su retiro: “Quiero jugar…”

ver también

¿Renueva en Pumas? Keylor Navas reveló detalles sobre su futuro y su retiro: “Quiero jugar…”

El futbolista mexicano sabe que el regreso del arquero colombiano está cada vez más cerca y seguramente vuelva a ser suplente. Por lo tanto, no ve con malos ojos cambiar de club y llegar a Pumas en el próximo mercado si se presenta la oportunidad.

Publicidad

La carrera de Gudiño

  • 2015–2018: Venados
  • 2017: Inter Playa (préstamo)
  • 2019–actualidad: Cruz Azul
  • 2019–2020: Cruz Azul Hidalgo (préstamo)
  • 2022: Tepatitlán (préstamo)

En síntesis

  • Keylor Navas finaliza su contrato con Pumas UNAM a mitad de este año 2026.
  • La directiva de Pumas tiene como opción de fichaje al portero Andrés Gudiño.
  • El arquero Gudiño milita actualmente en Cruz Azul, donde es titular por lesión ajena.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿América, Chivas o Cruz Azul? Cuál es el club más odiado de México
Liga MX

¿América, Chivas o Cruz Azul? Cuál es el club más odiado de México

La radical decisión de la FIFA para el Mundial de Clubes 2029
Mundial de Clubes

La radical decisión de la FIFA para el Mundial de Clubes 2029

Esto dijo Nicolás Ibáñez sobre su salida de Tigres
Club Tigres

Esto dijo Nicolás Ibáñez sobre su salida de Tigres

¿Por qué no juega Jude Bellingham en Osasuna vs. Real Madrid por LaLiga?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Jude Bellingham en Osasuna vs. Real Madrid por LaLiga?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo