¿Por qué no juega Jude Bellingham en Osasuna vs. Real Madrid por la jornada 25 de LaLiga 2025-26?

Desde las 11:30 hs de la CDMX, Real Madrid va en búsqueda de 3 puntos claves en El Sadar ante Osasuna para seguir siendo líderes en soledad de la liga española. El equipo blanco sabe que no puede dejar escapar unidades en esta etapa del campeonato.

En la anterior jornada, los dirigidos por Álvaro Arbeloa vencieron por 4-1 a la Real Sociedad y, aprovechando la derrota del Barcelona ante Girona, lograron recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones. El panorama es favorable, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

Sin embargo, deberán afrontar el encuentro sin uno de sus mejores jugadores, Jude Bellingham, que tampoco estuvo en los últimos partidos por una lesión que parece ser más seria de lo que parecía en un principio. Su ausencia representa una baja importante en el mediocampo.

¿Qué tiene Bellingham?

El inglés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda hace más de dos semanas y desde entonces trabaja de manera diferenciada para intentar volver en óptimas condiciones.

Se espera que el mediocampista pueda estar alrededor de seis semanas fuera de las canchas recuperándose, por lo que el cuerpo técnico no quiere apurar los tiempos. El objetivo es que regrese al cien por ciento y no volver a lesionarse otra vez.

En síntesis