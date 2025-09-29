McLaren se perfila para ganar los dos Campeonatos de la Fórmula 1 en 2025. Pese al tropiezo en Baku, todo apunta a que el equipo papaya se quedará con los dos títulos de la Máxima antes del cambio de reglamento en 2026. Sin embargo, en medio de este buen presente deberán resolver un conflicto legal que llevan adelante con un piloto que pasó por las filas de la escudería.

Se trata de Alex Palou. El emblema de IndyCar Series firmó con McLaren en 2022, pero el vínculo fue roto por el propio piloto a mediados de 2023 por considerar que el equipo no había cumplido con su promesa de darle un asiento como titular en la F1. Esto derivó en un juicio por parte de McLaren contra el corredor español que se celebrará esta misma semana.

Puntualmente, a Palou le exigen una suma de 33 millones de dólares por incumplimiento de contrato (vencía en 2024), una cifra que los abogados del piloto de IndyCar consideran “errónea y muy inflada”. Todo esto se da en un año lleno de rumores que vinculan a Alex con la F1, aunque él ya se encargó de dejar en claro que su prioridad es quedarse donde está.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también El desgarrador mensaje de Lewis Hamilton tras la muerte de Roscoe: “La decisión más difícil de mi vida”

¿Quién es Alex Palou?

Alex Palou es un piloto de 28 años muy respetado por sus cuatro títulos en IndyCar Series y por su victoria en las 500 Millas de Indianápolis. En 2021 hizo historia al convertirse en el primer español campeón de dicha categoría y años más tarde agrandaría todavía más su palmarés. Recientemente fue vinculado con Red Bull Racing y en los últimos días Jacques Villeneuve -campeón de la F1 en 1997- lo postuló para dar el salto al Gran Circo.