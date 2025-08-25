Quién es Álex Palou, el piloto que interesa en Red Bull para acompañar a Verstappen

Red Bull Racing está viviendo una transición que lo ha alejado de los éxitos. Si bien la escudería de las bebidas energéticas había estado acostumbrada a ganar prácticamente sin competencia en la Fórmula 1, esto empezó a cambiar a partir de mediados de 2024, cuando perdió a hombres clave para la estructura como Adrian Newey o Jonathan Wheatley.

Estas bajas se vieron reflejadas en el rendimiento del coche y aunque a Max Verstappen le alcanzó para defender el campeonato por cuarta vez, este no fue el caso de Checo Pérez, quien encadenó una serie de malos resultados que derivaron en su despido en diciembre. No obstante, Red Bull sigue sin encontrar respuestas.

En primer lugar habían elegido a Liam Lawson como reemplazante de Sergio, pero el neozelandés apenas duró dos carreras y fue devuelto a Racing Bulls para darle la gran chance a Yuki Tsunoda. Sin embargo, el japonés no está cumpliendo con las expectativas y quedó demostrado que Checo fue mejor que ambos, por lo que peligra el lugar del nipón en la parrilla en la temporada 2026. Por si fuera poco, el diario estadounidense Indystar informó que Red Bull está interesado en Álex Palou para acompañar a Max Verstappen.

¿Quién es Álex Palou?

Álex Palou es un piloto español nacido en 1997 en Barcelona y es también una de las mayores figuras actuales del automovilismo. Comenzó su carrera en el karting y posteriormente dio el salto a los monoplazas, compitiendo en categorías como Euroformula Open y Super Fórmula en Japón, donde destacó por su velocidad y consistencia.

En 2020 debutó en la IndyCar Series con el equipo Dale Coyne Racing, y al año siguiente fichó por Chip Ganassi Racing, donde se consolidó como una estrella. En 2021 hizo historia al convertirse en el primer español campeón de la IndyCar, y posteriormente logró otros títulos de la categoría.

Álex Palou celebra en IndyCar (GETTY IMAGES)

La corta y conflictiva experiencia de Palou en la Fórmula 1

Palou también ha estado vinculado a la Fórmula 1 como piloto de pruebas y reserva de McLaren. En 2022 fue incorporado al programa de pruebas para novatos, donde tuvo la oportunidad de conducir el McLaren MCL35M en Barcelona y Spielberg, y luego participó en la sesión de entrenamientos libres del GP de Estados Unidos 2022.

Álex Palou a bordo de McLaren en la F1 (GETTY IMAGES)

De hecho, en diciembre de 2022 McLaren lo nombró oficialmente como piloto reserva para la temporada 2023, compaginando esa labor con sus compromisos en la IndyCar. Sin embargo, este vínculo se rompió a mediados de 2023 porque Palou decidió priorizar su carrera en la IndyCar ante la falta de señales concretas de obtener un asiento como titular en la Fórmula 1.

Esta decisión derivó en una disputa legal entre el piloto y la escudería papaya, con McLaren reclamando compensaciones económicas, aunque Palou defendió su postura alegando falta de garantías para avanzar en la F1. Desde entonces, ha dejado claro que su prioridad es la IndyCar, pero esto podría cambiar en los próximos meses.

