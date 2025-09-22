Es tendencia:
Fernando Alonso dejó una contundente declaración sobre su futuro: ”Quiero dejar la Fórmula 1…”

El asturiano es el piloto más longevo de la parrilla, con 44 años, y asegura que quiere dejar el Gran Circo considerándose el mejor.

Por Leandro Barraza

Fernando Alonso en Aston Martin 2025
© GETTY IMAGESFernando Alonso en Aston Martin 2025

Pasan los años y Fernando Alonso sigue fijo en la Fórmula 1. El bicampeón continúa en la lucha por volver a lo más alto y ahora parece estar más cerca que nunca con Aston Martin; no tanto por la actualidad, sino por los esfuerzos que ha hecho el equipo de cara al cambio de reglamento en 2026.

Aston Martin contrató a Adrian Newey, diseñador más prestigioso de la F1, y hay grandes expectativas de cara al coche del año que viene. Por eso, Fernando adelantó que, si el auto lo acompaña, podría retirarse en 2026 luego de 25 años de su debut con el equipo Minardi.

En una entrevista con Jesús Balseiro, del Diario AS, Alonso sentenció: Quiero dejar la Fórmula 1 considerándome el mejor, y que la gente de fuera en un 30 o 40 por ciento también lo piense. Quiero marcharme en lo alto“. Y agregó: Sé que tengo más posibilidades de hacerlo bien en 2027 o 2028, cuando haya una estabilidad en el grupo humano que tenemos ahora con Adrian Newey y los demás”.

Más adelante, palpitó lo que será la próxima temporada: “Si el coche fuese mal, hay posibilidades de que siga un año más para acabar con buen sabor de boca. Si el coche fuese bien, es probable que 2026 sea mi último año. Sea en uno, dos o tres años, lo cierto es que estamos ante los últimos cartuchos de Alonso en el Gran Circo.

Por último, reveló la ilusión que se vive puertas adentro en la escudería de cara a la próxima temporada: “El equipo se dirige hacia su mejor momento. La fábrica está focalizada en 2026 y hay mucha ilusión, un nuevo método de trabajo con las enseñanzas que imparte (Adrian) Newey. Hay un camino claramente ascendente para Aston Martin”.

¿Cómo le fue a Fernando Alonso en Baku 2025?

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 dejó sensaciones opuestas para los pilotos españoles de la parrilla. Mientras que Carlos Sainz logró su primer podio con Williams por detrás de Max Verstappen y George Russell, Fernando Alonso termino 15° con Aston Martin en Baku.

leandro barraza
Leandro Barraza
