¿Cruz Azul vs. Pumas UNAM va por TV abierta? Qué canales y señales de streaming transmiten EN VIVO la Gran Final

Repasa todo lo que tienes que saber sobre el inicio de la búsqueda de un nuevo campeón del futbol mexicano.

Luego de meses de competencia y espera, finalmente este jueves comienza la definición de la Liga MX con la Gran Final que protagonizarán Cruz Azul y Pumas UNAM. El encuentro de ida arrastra grandes expectativas para comenzar a definir una historia que busca un nuevo campeón del futbol doméstico y que nadie se quiere perder. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber para poder sintonizar el encuentro.

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Muchos deseaban este cruce en la definición de la Liguilla, y la realidad es que ambos equipos realizar méritos más que suficientes para llegar a esta instancia a base de buen juego, por lo que nadie se quiere quedar fuera de un encuentro que promete las mismas o más emociones que el resto de la parte final de la competencia.

Quién transmite el partido de Cruz Azul vs. Pumas UNAM

Para todos aquellos que deseen sintonizar este verdadero partidazo existirán cuatro opciones distintas: TUDN, Canal 5 y Azteca 7. Por otro lado, las plataformas de streaming llegaron pisando fuerte en la industria del deporte y no se podían quedar fuera de un duelo tan importante como este.

En ese sentido, estarán disponibles las opciones de ViX Premium, Azteca Deportes Network y Laytime para disfrutar el encuentro vía Youtube mediante esta última alternativa. De todas maneras, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial con todos los detalles del encuentro para que no te pierdas de nada de una gran fiesta del futbol.

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En síntesis