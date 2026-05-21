El panameño es el sorpresivo ausente de la formación titular de la visita para la ida. ¿Qué le sucedió?

Los Pumas de la UNAM saldrán esta noche a intentar conseguir un resultado positivo que le permita afrontar con menos presión la definición de la gran final en casa. En un Estadio Ciudad de los Deportes que estará a colapsar, los auriazules visitarán a Cruz Azul, por el duelo de la ida de la serie decisiva por el título del Clausura 2026.

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En este contexto, la antesala del primer enfrentamiento de la llave, ha salido a la luz una noticia que descolocó a muchos aficionados. El cuerpo técnico de los ‘Felinos’ confirmó el equipo para el partido, pero en el once inicial no aparece Adalberto Carrasquilla. El talentoso mediocampista panameño es el gran ausente de la formación visitante.

En esta oportunidad, la marginación del ‘Coco’ del equipo que jugará de entrada no tiene nada que ver con una dolencia, molestia o lesión. Se trata de una decisión táctica de Efraín Juárez que sigue simplemente el plan de partido estudiado en la semana. El entrenador planea una estrategia que lo obliga a excluir a su volante.

Pumas inicia sin Carrasquilla como titular [Foto: Getty]

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Para el duelo entre Cruz Azul y Pumas de esta noche, el entrenador piensa en un juego más de contraataque donde necesita velocidad y estar bien parado. De todos los jugadores ofensivos en campo, Coco Carrasquilla es quizá el menos virtuoso en ese sentido, y solo por ello queda a un costado. Seguramente vea minutos en el complemento.

Ante tales circunstancias, el estratega de Pumas UNAM incluirá al joven Santiago Trigos con la intención de cortar, recuperar y salir rápidamente a aprovechar un mal retroceso de Cruz Azul. Adalberto Carrasquilla comenzará en el banco de suplentes junto a Efraín, pero está a disposición para ingresar al terreno de juego si el DT lo dispone.

Por otro lado, que no se relaciona con la táctica, también puede haber una intención de cuidar la integridad de ‘Coco’ tras sus antecedentes con La Máquina. Está muy vivo el recuerdo de la patada que le dio a Kevin Mier en un Cruz Azul-Pumas, que todavía no se la han ‘hecho cobrar’ en la jerga futbolera. Tendrá que cuidarse si le toca entrar.

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De este modo, la alineación confirmada de Pumas UNAM para visitar a Cruz Azul en la ida de la final de la Liguilla de la Liga MX formará de la siguiente manera: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Ruben Duarte, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Santiago Trigos; Jordan Carrillo, Juninho Vieira, Uriel Antuna; Robert Morales.