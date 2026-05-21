¿Qué canal transmite EN VIVO al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Damac por la Liga de Arabia Saudita?

Llegó uno de los días más esperados de la temporada. Este jueves 21 de mayo se define nuevo campeón de la Saudi Pro League y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo tiene todos los boletos para quedarse con el título en su partido ante el Damac. A continuación, te contamos dónde y cómo sintonizar el encuentro para que no te pierdas ningún detalle de un final de año que promete ser emocionante.

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Si el cuadro de Cristiano consigue una victoria, Al-Nassr será campeón sin importar cuál sea el resultado de Al-Hilal ante Al-Fayha FC. En este caso, superaría a su rival en puntos y eso lo coronaría como ganador de este torneo. El líder llega a esta jornada con 83 puntos y se ubica dos por encima de su inmediato perseguidor, el Al-Hilal que acumula 81.

En ese sentido, nadie se quiere quedar afuera de lo que puede ser la primera consagración del Bicho en Medio Oriente y la buena noticia es que en México se contará con una opción excepcional para disfrutar del encuentro sin tener que recurrir a sitios externos que no presentan la mejor calidad.

¿Dónde ver el partido de Al-Nassr vs. Damac HOY?

Para todos aquellos que quieran ver el partido del Al-Nassr vs. Damac que tiene horario de inicio previsto para las 12:00hs del Centro de México, podrán hacerlo a través de Fox y por la plataforma de streaming Fox One. De cualquier manera, aquí en Bolavip contarás, al instante, con las mejores novedades de la definición de la competencia más importante de Arabia Saudita y que hoy tendrá los ojos del mundo posados encima.

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En síntesis