Cada vez falta menos para que finalice la temporada 2025 de la Fórmula 1 y las escuderías que todavía no definieron a su dupla para el próximo curso deben empezar a tomar cartas en el asunto. Una de ellas es Alpine, que le renovó hasta 2028 a Pierre Gasly pero que todavía no da una respuesta definitiva sobre el futuro de Franco Colapinto.

No es un secreto que Alpine cuenta con el peor coche de la parrilla (A525) en 2025, por lo que sería injusto evaluar el resultado del argentino en ese contexto. Sin embargo, si observamos la comparación interna, en las últimas carreras Colapinto ha superado a Gasly, un panorama que podría convencer a Flavio Briatore de mantener al oriundo de Buenos Aires.

Alpine está enfocado en el nuevo coche del 2026 con el cambio de reglamento y con motor Mercedes, tanto así que resignaron desarrollo esta temporada en busca de competir alto el año que viene. De hecho, el propio Briatore asegura que estiman pelear por podios y no descarta que Colapinto sea parte de la dupla que luche con los de arriba.

AFP le consultó a Briatore por el futuro de Franco y el italiano dio una respuesta que ilusiona en Argentina: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad. Por el momento, aún no hemos tomado una decisión, pero normalmente estabilidad significa que los mantenemos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”.

Williams estaría interesado en el regreso de Franco Colapinto

El bajo rendimiento de Yuki Tsunoda en Red Bull podría provocar un nuevo cambio en el segundo asiento del equipo de las bebidas energéticas. En este contexto, el favorito es Alex Albon, quien ya fue compañero de Max Verstappen en el pasado. Esto dejaría un asiento vacante en Williams y esta escudería tiene un muy buen recuerdo de Franco Colapinto.

Además, es importante mencionar que el argentino todavía pertenece a Williams, ya que su traspaso a Alpine fue una cesión con una duración de cinco años. El jefe de equipo, James Vowles, ya dejó en claro su deseo de volver a contar con Franco en un futuro, pero esto podría darse más temprano que tarde.