El Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin y Alpine volvió a dejar una decepcionante imagen en la temporada. El equipo francés tiene el peor coche este año y sus pilotos así lo sufren, sobre todo en circuitos como el de Monza en el que se evidencia la falta de velocidad de punta del A525.

Los dos pilotos –Franco Colapinto y Pierre Gasly– quedaron eliminados en Q1 y las posibilidades de sumar puntos el domingo pasaron a ser utópicas. Sin embargo, en lo que refería a la competencia interna, el argentino había vuelto a superar a Gasly, tal como en la FP3 y en la carrera de Países Bajos.

Ya en la cita principal del domingo en Monza, Colapinto también quedó por delante de Pierre y se perfilaba para volver a superarlo, pero le ordenaron a Franco que intercambiara posiciones sobre el final y el francés terminó cruzando la meta antes. Ahora bien, esta decisión generó una gran controversia y ni el propio bonaerense la entendió.

Colapinto pasó por el famoso ‘corralito’ de medios luego de la carrera y una periodista le preguntó si había recibido la orden de intercambiar posiciones con Gasly sobre el final. Rápidamente, Franco confirmó que sí había sucedido. Acto seguido, la reportera le consultó el objetivo de esa orden, a lo que Colapinto contestó: “No sé, no sé”.

¿Para cuidar la imagen de Pierre Gasly?

No parece haber un motivo lógico para entender la decisión de Alpine. Gasly se encontraba lejos de la zona de puntos y, aunque acaba de cambiar a neumáticos blandos, no le daba el tiempo ni para acercarse. Por eso, todo apuntaría a que se trató de una medida para no exponer a Pierre, quien acaba de renovar su contrato hasta 2028 en Alpine.

Resultado del GP de Italia 2025: