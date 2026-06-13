Quedó definido el orden de largada para el evento principal del domingo en Montmeló. Conoce quién consiguió la pole.

Todo listo para la carrera del Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1. Este sábado los pilotos salieron a la pista del Circuito de Barcelona-Cataluña para disputar la clasificación y quedó definido el orden de la parrilla de salida para el evento principal del domingo.

Publicidad

George Russell se quedó con la pole position y Lewis Hamilton también larga desde la primera fila. Por su parte, el piloto mexicano Checo Pérez quedó eliminado en Q1 en la posición 19 (por encima de su compañero Valtteri Bottas) y el argentino Franco Colapinto saldrá 13°.

Clasificación del GP de Barcelona 2026

George Russell (Mercedes) | POLE Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin)

Orden de eliminación

Eliminados en Q1:

17°: Esteban Ocon (Haas)

18°: Alex Albon (Williams)

19°: Checo Pérez (Cadillac)

20°: Valtteri Bottas (Cadillac)

21°: Lance Stroll (Aston Martin)

22°: Fernando Alonso (Aston Martin)

Publicidad

Eliminados en Q2:

11°: Arvid Lindblad (Racing Bulls)

12°: Gabriel Bortoleto (Audi

13°: Franco Colapinto (Alpine)

14°: Pierre Gasly (Alpine)

15°: Oliver Bearman (Haas)

16°: Carlos Sainz (Williams)

Resultado de Q3:

George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Charles Leclerc (Ferrari)

¿A qué hora es la carrera del GP de Barcelona 2026?

México: 7:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00 hs

Argentina: 10:00 hs

Uruguay/Paraguay: 10:00 hs