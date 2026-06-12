Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Barcelona 2026 de la F1

Bajó el telón del viernes en el Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1. Tras una Práctica Libre 1 dominada por George Russell y plagada de rookies, los 22 pilotos titulares salieron a la pista en el segundo turno para completar la última sesión de libres del día.
En la FP2, el más rápido fue Lando Norris (McLaren). El mexicano Checo Pérez, quien se había ausentado en la FP1, finalizó 20°; mientras que el argentino Franco Colapinto fue 15°.
Checo Pérez giró en la FP2 de Barcelona tras cederle su asiento a Colton Herta en la FP1 (Getty Images)
Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Barcelona 2026
- Lando Norris (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Alex Albon (Williams)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Cronograma del sábado en el GP de Barcelona 2026
Práctica Libre 3
- México: 4:30 hs
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30 hs
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:30 hs
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 6:30 hs
- Argentina: 7:30 hs
- Uruguay/Paraguay: 7:30 hs
Clasificación
- México: 8:00 hs
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00 hs
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00 hs
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Uruguay/Paraguay: 11:00 hs