Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Barcelona 2026 de la F1

La tercera sesión de libres llegó a su fin en medio de un calor intenso y ahora los pilotos se preparan para la clasificación.

Se terminaron las Prácticas Libres del Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1. Este sábado se llevó a cabo una FP3 protagonizada por un intenso calor, pocos giros de los pilotos y una bandera roja de Valtteri Bottas sobre el final de la sesión.

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Valtteri Bottas no pudo completar la Práctica Libre 3 (Getty Images)

Checo Pérez fue 19° en la tercera sesión de libres con Cadillac, mientras que el argentino Franco Colapinto no pudo quedar en el Top 10. El piloto de Alpine declaró ayer que fue “el peor viernes de la temporada” y no se lo ve cómodo en Montmeló.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Barcelona 2026

George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Nico Hülkenberg (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

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¿Qué sigue en el GP de Barcelona 2026?

Clasificación – Sábado 13 de junio

México: 8:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00 hs

Argentina: 11:00 hs

Uruguay/Paraguay: 11:00 hs

Carrera – Domingo 14 de junio

México: 7:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00 hs

Argentina: 10:00 hs

Uruguay/Paraguay: 10:00 hs

Por dónde ver el GP de Barcelona 2026 de la F1

México : F1 TV o a través Izzi o Sky.

: F1 TV o a través Izzi o Sky. Argentina : Disney+ Premium o FOX Sports Argentina.

: Disney+ Premium o FOX Sports Argentina. Resto de Latinoamérica: Disney+ Premium.