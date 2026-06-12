En Cadillac y en Checo Pérez hay mucha ilusión. La sanción en Mónaco no quita que el rendimiento ha mejorado. Y si bien siguen luchando con cuestiones de confiabilidad, porque cada pista le propone un escenario de pista distinto, al mismo tiempo va desarrollando y eso le ha traído muy buenos resultados.
El mexicano se va confirmando, cada vez más, como el piloto número uno del equipo. Nadie lo quiere decir públicamente ni mencionar internamente, pero Checo Pérez le está dando una paliza a Valtteri Bottas, quien era un conductor reconocido por clasificar bien. Le gana en todas las clasificaciones y está claro.
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¿Crees que Checo Pérez sumará puntos para Cadillac en Barcelona?
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Vamos a un circuito conocido. No se olviden que la temporada de la Fórmula 1 empezó con pruebas en Barcelona. Ahora van a una pista en la que ya trabajaron varios días, pusieron un auto en pista y tienen información como para ver dónde poner la puesta a punto. La expectativa es la misma: si pudiera estar cerca de entrar a Q2 es un gran avance, además de acortar diferencia con los de adelante.
En síntesis
- Checo Pérez vence a Valtteri Bottas en todas las clasificaciones del equipo Cadillac.
- Sanción en Mónaco no frenó la mejora de rendimiento del piloto con su escudería.
- Pruebas en Barcelona dieron inicio a la temporada de Fórmula 1 en terreno conocido.