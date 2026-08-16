Sin Franco Colapinto: los 8 pilotos confirmados para la temporada 2027 de la F1

La Fórmula 1 publicó la grilla del próximo año con los corredores que tienen asiento asegurado. Checo Pérez está entre ellos.

Se avecina la segunda parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Los pilotos se preparan para la definición del campeonato y el gran favorito para llevarse el Mundial sigue siendo Kimi Antonelli. Sin embargo, la joven estrella de Mercedes todavía no tiene asiento asegurado para 2027.

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Si bien nadie duda de que el italiano estará corriendo en el Gran Circo el próximo año, lo cierto es que su vínculo actual vence cuando finalice la vigente temporada. No obstante, este es el caso de la mayoría de los pilotos, entre los que también destaca el argentino Franco Colapinto.

De hecho, solamente ocho pilotos firmaron un contrato que se extiende hasta 2027 inclusive. Entre ellos está el mexicano Checo Pérez, quien es considerado una pieza fundamental para el crecimiento de Cadillac, escudería que hizo su debut en la F1 en 2026.

Los 8 pilotos de la F1 con asiento confirmado para 2027

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Pierre Gasly (Alpine)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Checo Pérez (Cadillac)

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Just EIGHT drivers have a 100% confirmed seat on the 2027 #F1 grid!



Those silhouettes are sure to fill in over the next few months… pic.twitter.com/Ao7PvRSrhV — Formula 1 (@F1) August 15, 2026

Es importante mencionar que lo más probable es que la mayoría de los pilotos de la temporada 2026 también conformen la grilla de 2027. Sin embargo, los equipos suelen esperar a la recta final del año para ofrecer las renovaciones.

En síntesis

Kimi Antonelli , favorito al título 2026, no tiene contrato asegurado para 2027.

, favorito al título 2026, no tiene contrato asegurado para 2027. Ocho pilotos tienen asiento confirmado para correr en la Fórmula 1 durante 2027.

tienen asiento confirmado para correr en la Fórmula 1 durante 2027. Checo Pérez competirá hasta 2027 con Cadillac, escudería que debutó en 2026.