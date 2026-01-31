Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO la previa del Rayados vs. Xolos vía TUDN y Vix: transmisión minuto a minuto del partido de la Liga MX

Sigue el partido de Rayados vs Xolos a través del minuto a minuto del partido de la J4 del Clausura 2026.

Te damos la bienvenida al minuto a minuto del Rayados vs Xolos por Bolavip México. Aquí estarás enterado de la previa, alineaciones y demás sobre este partido de la J4 del Clausura 2026 en la Liga MX. 

Por Marilyn Rebollo

Este sábado sigue la actividad de la Jornada 4 de la Liga MX en el Clausura 2026 con un partido de Rayados de Monterrey vs Club Tijuana. Éste se llevará a cabo en el Estadio BBVA, donde el equipo de Doménec Torrent recibirá a la escuadra de Sebastián Abreu en el Gigante de Acero, en esta ocasión ambos con ausencias importantes.

En el caso de Xolos, quienes llegan siendo el lugar 7 de la tabla con tan sólo 5 puntos, tienen la baja de Gilberto Mora, quien sufre una pubalgia y no será considerado por un largo tiempo. Lamentablemente, los fronterizos empataron 1-1 ante Atlético San Luis en el Estadio Caliente en los últimos minutos del encuentro que les arrebataron dos unidades importantes.

Por su parte, la escuadra regiomontana, que está en el lugar 5 con 6 unidades, llega con una goleada a Mazatlán de 5-1. El problema es que esta semana se fue su goleador, Germán Berterame con rumbo al Inter Miami, por lo que es un golpe fuerte. Además el DT debe ajustar piezas, puesto que a media semana debutan ante el Xelajú en la Concachampions.

marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
