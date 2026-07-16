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Fórmula 1

Horarios del GP de Bélgica 2026 de la F1: prácticas libres, clasificación y carrera

Se viene la décima jornada del campeonato de la Fórmula 1 en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.

El Gran Premio de Bélgica 2026 se corre del 17 al 19 de julio
© Getty ImagesEl Gran Premio de Bélgica 2026 se corre del 17 al 19 de julio

La Fórmula 1 vuelve al ruedo a partir de este viernes 17 de julio con el Gran Premio de Bélgica 2026. El circuito de Spa-Francorchamps recibe a la Máxima con un formato de fin de semana tradicional: tres prácticas libres, una clasificación y la carrera del domingo.

La lucha por el Mundial de Pilotos quedó sumamente apretada entre Kimi Antonelli y George Russell luego de los fallos que sufrió en su coche el italiano tanto en Barcelona como en Silverstone. ¿Podrá volver a sumar el líder?

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Circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica (Getty Images)

Circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica (Getty Images)

Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026 por país

  • Práctica Libre 1 | Viernes 17 de julio:
    • México: 5:30 hs
    • Costa Rica, El Salvador: 5:30 hs
    • Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 6:30 hs
    • Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 7:30 hs
    • Argentina: 8:30 hs
    • Uruguay, Paraguay: 8:30 hs
  • Práctica Libre 2 | Viernes 17 de julio:
    • México: 9:00 hs
    • Costa Rica, El Salvador: 9:00 hs
    • Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 hs
    • Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 11:00 hs
    • Argentina: 12:00 hs
    • Uruguay, Paraguay: 12:00 hs
  • Práctica Libre 3 | Sábado 18 de julio:
    • México: 4:30 hs
    • Costa Rica, El Salvador: 4:30 hs
    • Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 5:30 hs
    • Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 6:30 hs
    • Argentina: 7:30 hs
    • Uruguay, Paraguay: 7:30 hs
  • Clasificación | Sábado 18 de julio:
    • México: 8:00 hs
    • Costa Rica, El Salvador: 8:00 hs
    • Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 hs
    • Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 10:00 hs
    • Argentina: 11:00 hs
    • Uruguay, Paraguay: 11:00 hs
  • Carrera | Domingo 19 de julio:
    • México: 7:00 hs
    • Costa Rica, El Salvador: 7:00 hs
    • Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 hs
    • Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 9:00 hs
    • Argentina: 10:00 hs
    • Uruguay, Paraguay: 10:00 hs

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 154 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 108 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 97 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 52 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 20 puntos
  12. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  13. Franco Colapinto (Alpine) – 18 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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Leandro Barraza
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