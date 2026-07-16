Horarios del GP de Bélgica 2026 de la F1: prácticas libres, clasificación y carrera

Se viene la décima jornada del campeonato de la Fórmula 1 en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.

La Fórmula 1 vuelve al ruedo a partir de este viernes 17 de julio con el Gran Premio de Bélgica 2026. El circuito de Spa-Francorchamps recibe a la Máxima con un formato de fin de semana tradicional: tres prácticas libres, una clasificación y la carrera del domingo.

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La lucha por el Mundial de Pilotos quedó sumamente apretada entre Kimi Antonelli y George Russell luego de los fallos que sufrió en su coche el italiano tanto en Barcelona como en Silverstone. ¿Podrá volver a sumar el líder?

Circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica (Getty Images)

Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026 por país

Práctica Libre 1 | Viernes 17 de julio: México: 5:30 hs Costa Rica, El Salvador: 5:30 hs Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 6:30 hs Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 7:30 hs Argentina: 8:30 hs Uruguay, Paraguay: 8:30 hs



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Práctica Libre 2 | Viernes 17 de julio: México: 9:00 hs Costa Rica, El Salvador: 9:00 hs Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 hs Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 11:00 hs Argentina: 12:00 hs Uruguay, Paraguay: 12:00 hs



Práctica Libre 3 | Sábado 18 de julio: México: 4:30 hs Costa Rica, El Salvador: 4:30 hs Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 5:30 hs Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 6:30 hs Argentina: 7:30 hs Uruguay, Paraguay: 7:30 hs



Clasificación | Sábado 18 de julio: México: 8:00 hs Costa Rica, El Salvador: 8:00 hs Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 hs Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 10:00 hs Argentina: 11:00 hs Uruguay, Paraguay: 11:00 hs



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Carrera | Domingo 19 de julio: México: 7:00 hs Costa Rica, El Salvador: 7:00 hs Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 hs Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 9:00 hs Argentina: 10:00 hs Uruguay, Paraguay: 10:00 hs



Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026