Horarios del GP de Bélgica 2026 de la F1: prácticas libres, clasificación y carrera

La Fórmula 1 vuelve al ruedo a partir de este viernes 17 de julio con el Gran Premio de Bélgica 2026. El circuito de Spa-Francorchamps recibe a la Máxima con un formato de fin de semana tradicional: tres prácticas libres, una clasificación y la carrera del domingo.
La lucha por el Mundial de Pilotos quedó sumamente apretada entre Kimi Antonelli y George Russell luego de los fallos que sufrió en su coche el italiano tanto en Barcelona como en Silverstone. ¿Podrá volver a sumar el líder?
Circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica (Getty Images)
Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026 por país
- Práctica Libre 1 | Viernes 17 de julio:
- México: 5:30 hs
- Costa Rica, El Salvador: 5:30 hs
- Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 6:30 hs
- Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 7:30 hs
- Argentina: 8:30 hs
- Uruguay, Paraguay: 8:30 hs
- Práctica Libre 2 | Viernes 17 de julio:
- México: 9:00 hs
- Costa Rica, El Salvador: 9:00 hs
- Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 hs
- Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 11:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Uruguay, Paraguay: 12:00 hs
- Práctica Libre 3 | Sábado 18 de julio:
- México: 4:30 hs
- Costa Rica, El Salvador: 4:30 hs
- Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 5:30 hs
- Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 6:30 hs
- Argentina: 7:30 hs
- Uruguay, Paraguay: 7:30 hs
- Clasificación | Sábado 18 de julio:
- México: 8:00 hs
- Costa Rica, El Salvador: 8:00 hs
- Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 hs
- Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 10:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Uruguay, Paraguay: 11:00 hs
- Carrera | Domingo 19 de julio:
- México: 7:00 hs
- Costa Rica, El Salvador: 7:00 hs
- Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 hs
- Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 9:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Uruguay, Paraguay: 10:00 hs
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos
- George Russell (Mercedes) – 154 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 108 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 97 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 52 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 20 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 18 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos