El calendario de la Fórmula 1 llegó a su fin este domingo 8 de diciembre luego de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi. Todas las miradas estuvieron en el triunfo de Lando Norris que le dio el Campeonato de Constructores a McLaren y en la emotiva despedida de Lewis Hamilton de Mercedes. Sin embargo, muchos pasaron por alto la marca histórica que consiguió Pierre Gasly.

Por un lado, el francés sacó la cara por Alpine y consiguió un valioso P7 para asegurar la sexta posición de la escudería en el Campeonato de Constructores, con todos los beneficios económicos que esto significa. No obstante, Gasly también se metió en la historia de la Fórmula 1 con una marca inédita hasta la fecha.

ver también El triste final de Franco Colapinto en la Fórmula 1: del pinchazo al abandono

El récord inédito de Pierre Gasly en la Fórmula 1

Tras completar el Gran Premio de Abu Dhabi, Pierre Gasly se convirtió en el primer piloto de la historia en finalizar una temporada completa de la Fórmula 1 sin daños en su coche. Cabe mencionar que este hito tiene un valor agregado porque el calendario actual cuenta con 24 carreras, sumado a las Sprint que se incluyeron en 2021.

Publicidad

Publicidad

Esto no solo habla de la prolijidad de su manera de pilotar, sino que también fue sumamente beneficioso para Alpine, ya que no tuvieron que gastar dinero ni repuestos en grandes reparaciones. Sin embargo, esto no quita que Pierre no haya podido completar algunas carreras por desperfectos en el coche.

Pierre Gasly correrá para Alpine en 2025 (IMAGO)

La tabla del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 2024

McLaren – 666 puntos | CAMPEÓN Ferrari – 652 puntos Red Bull – 589 puntos Mercedes – 468 puntos Aston Martin – 94 puntos Alpine – 65 puntos Haas – 58 puntos RB – 46 puntos Williams – 17 puntos Kick Sauber – 4 puntos

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Checo Pérez correrá en la Fórmula 1 con Red Bull en 2025?

Pierre Gasly sumó puntos en 4 de las últimas 5 carreras de la F1