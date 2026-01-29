Sergio Pérez reapareció en el Circuito de Barcelona-Catalunya este jueves. El tapatió había participado del primer día de pretemporada de la Fórmula 1 en Montmeló, pero luego Cadillac se ausentó tanto el martes como el miércoles.

Finalmente, Checo salió nuevamente a la pista este 29 de enero, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. ¿El resultado? Fue penúltimo en la tabla de tiempos. No obstante, lejos de preocuparse, el oriundo de Guadalajara está sacando provecho de estos primeros días de shakedown.

Al tratarse de una escudería nueva, es lógico que Cadillac no consiga los mejores resultados en los primeros ensayos oficiales. Por el contrario, están trabajando en distintos aspectos e identificando problemas para poder solventarlos de cara a la primera carrera en Australia.

El coche de Cadillac en el circuito de Barcelona (@F1)

Resultado de Checo Pérez HOY jueves en Barcelona

George Russell (Mercedes) | 1:16.445 | 78 vueltas Kimi Antonelli (Mercedes) | 1:17.081 | 90 vueltas Charles Leclerc (Ferrari) | 1:18.223 | 83 vueltas Oscar Piastri (McLaren) | 1:18.419 | 48 vueltas Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 1:18.451 | 47 vueltas Lewis Hamilton (Ferrari) | 1:18.654 | 87 vueltas Liam Lawson (Racing Bulls) | 1:18.840 | 64 vueltas Checo Pérez (Cadillac) | 1:21.024 | 66 vueltas Lance Stroll (Aston Martin) | 1:46.404 | 5 vueltas