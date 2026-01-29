Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Checo Pérez fue penúltimo con Cadillac en el shakedown de la F1 en Barcelona

Tras ausentarse martes y miércoles, el piloto mexicano regresó a las pistas este jueves y dio un total de 66 vueltas.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Sergio Pérez regresó a las pistas con Cadillac
© @Cadillac_F1Sergio Pérez regresó a las pistas con Cadillac

Sergio Pérez reapareció en el Circuito de Barcelona-Catalunya este jueves. El tapatió había participado del primer día de pretemporada de la Fórmula 1 en Montmeló, pero luego Cadillac se ausentó tanto el martes como el miércoles.

Publicidad

Finalmente, Checo salió nuevamente a la pista este 29 de enero, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. ¿El resultado? Fue penúltimo en la tabla de tiempos. No obstante, lejos de preocuparse, el oriundo de Guadalajara está sacando provecho de estos primeros días de shakedown.

Al tratarse de una escudería nueva, es lógico que Cadillac no consiga los mejores resultados en los primeros ensayos oficiales. Por el contrario, están trabajando en distintos aspectos e identificando problemas para poder solventarlos de cara a la primera carrera en Australia.

El coche de Cadillac en el circuito de Barcelona (@F1)

El coche de Cadillac en el circuito de Barcelona (@F1)

Publicidad

Resultado de Checo Pérez HOY jueves en Barcelona

  1. George Russell (Mercedes) | 1:16.445 | 78 vueltas
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) | 1:17.081 | 90 vueltas
  3. Charles Leclerc (Ferrari) | 1:18.223 | 83 vueltas
  4. Oscar Piastri (McLaren) | 1:18.419 | 48 vueltas
  5. Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 1:18.451 | 47 vueltas
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) | 1:18.654 | 87 vueltas
  7. Liam Lawson (Racing Bulls) | 1:18.840 | 64 vueltas
  8. Checo Pérez (Cadillac) | 1:21.024 | 66 vueltas
  9. Lance Stroll (Aston Martin) | 1:46.404 | 5 vueltas
¿Por qué Williams y Aston Martin no participan de los test de pretemporada en Barcelona?

ver también

¿Por qué Williams y Aston Martin no participan de los test de pretemporada en Barcelona?

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Así es el mono que utilizará Checo Pérez en la temporada 2026
FÓRMULA 1

Así es el mono que utilizará Checo Pérez en la temporada 2026

¿Por qué Checo Pérez no fue parte de los test del miércoles?
FÓRMULA 1

¿Por qué Checo Pérez no fue parte de los test del miércoles?

¿Cómo le fue a Checo Pérez con Cadillac en los test de Barcelona?
FÓRMULA 1

¿Cómo le fue a Checo Pérez con Cadillac en los test de Barcelona?

LeBron James se emociona hasta las lágrimas tras homenaje de Cavaliers
NBA

LeBron James se emociona hasta las lágrimas tras homenaje de Cavaliers

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo