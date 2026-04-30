El Gran Premio de Miami 2026 contará con dos carreras: la sprint y la principal. Los fines de semana con este formato le permiten a los pilotos sumar más puntos de lo habitual y, si todo sigue igual, Mercedes podría despegarse todavía más de sus competidores en el Campeonato de Constructores.

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No obstante, durante el parate de abril se aplicaron algunas modificaciones al reglamento de la Fórmula 1 y equipos como Ferrari, McLaren o Red Bull podrían acercarse a las Flechas Plateadas en Miami. Por eso, a la espera de conocer los resultados, en Bolavip le preguntamos a la IA de Google Gemini por su predicción para este Gran Premio.

Predicción de la carrera Sprint del GP de Miami

Según la IA de Google Gemini, el ganador de la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026 será George Russell.

Argumentos de la IA:

Especialista en sábado: Russell ha demostrado una consistencia brutal en sesiones cortas y clasificaciones. En un circuito “stop-and-go” como Miami, su capacidad para gestionar el clipping (la entrega de energía eléctrica al final de las rectas) será clave.

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Hambre de revancha: Tras ver cómo su joven compañero Kimi Antonelli ganaba en China y Japón, Russell saldrá a morder en la Sprint para recortar la distancia de 9 puntos en el campeonato.

Configuración Aerodinámica: El Mercedes W17 parece ser el coche con menos drag (resistencia al aire) del bloque delantero, lo que en las largas rectas de Miami le da una ventaja directa sin depender tanto de la degradación, factor menos crítico en la Sprint.

Kimi Antonelli y George Russell se repartieron todas las victorias de 2026 (Getty Images)

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Predicción de la carrera principal del GP de Miami

Según la IA de Google Gemini, el ganador de la carrera principal del Gran Premio de Miami 2026 será Kimi Antonelli. De esta manera, si se cumple la predicción, el italiano seguirá liderando el Mundial luego de esta cita.

Argumentos de la IA:

Gestión de Neumáticos y Energía: A pesar de sus 19 años, Antonelli ha mostrado una madurez impropia de un novato al gestionar la nueva batería de 350kW en distancias largas. Su victoria en Suzuka, un circuito muy técnico, confirma que el coche es una extensión de su cuerpo.

El factor “Aire Limpio”: Si Mercedes mantiene el doblete en clasificación, el ritmo de carrera de Kimi ha sido ligeramente superior al de Russell en tandas largas (+0.150s por vuelta de media). En el calor de Miami, esa eficiencia térmica le da la victoria.

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El bajón de Red Bull: Con Max Verstappen sufriendo por la falta de potencia eléctrica de su motor (que ahora depende menos de la combustión), la amenaza real viene de Charles Leclerc y su Ferrari. Sin embargo, Ferrari sigue un paso por detrás en velocidad punta en sectores de alta velocidad como el Sector 3 de Miami.

En síntesis