Checo Pérez le puso presión a Cadillac antes del Gran Premio de Miami

Hay mucha expectativa en Cadillac para Checo Pérez y Valtteri Bottas que, obviamente, han cumplido el primer paso en la historia de la escudería en la Fórmula 1. Eso es poder cumplir las primeras tres carreras, poner un auto en pista, salir, correr e incluso darse el gusto, como en Japón, de terminar los dos.

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Pero ahora hay otro nivel: el propio Checo Pérez lo sabe y desde sus propias declaraciones, en el buen sentido de la palabra, le metió presión a su equipo. Ahora es una cuestión de rendimiento y el equipo va a tener muchas mejoras para buscarlo. Se esperan mejoras, realmente importantes, para sostener la confiabilidad y rendimiento para cortar la brecha pensando en sumar puntos.

El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, está listo para vibrar con la Fórmula 1 (Getty Images)

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El Gran Premio de Miami será un fin de semana sumamente interesante, cargado, sin tiempo, apretado y con mucho trabajo por hacer. Y aquí estaremos en Bolavip para contarles todo lo que esté dejando la cuarta fecha en la temporada, con mucha expectativa por Checo Pérez para dar un salto de calidad con Cadillac.

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