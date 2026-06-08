La carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 de la F1 fue una de las más caóticas de los últimos años en este emblemático circuito callejero. Si bien Montecarlo no suele dar lugar a sorpresas, una lluvia de abandonos, penalizaciones y una bandera roja dieron lugar a algunas sorpresas.
Isack Hadjar en el podio o el primer punto de Aston Martin en la temporada de la mano de Fernando Alonso fueron algunos de los resultados que llamaron la atención y que, en condiciones normales, difícilmente puedan repetirse. Ahora bien, en cada temporada de la F1 también existe una tabla aparte: la del Campeonato de Destructores.
Este es un campeonato informal que lleva el recuento del gasto de cada equipo para reparar destrozos de los coches y tras la carrera de Mónaco hubo algunas modificaciones de posiciones por accidentes como los de Lance Stroll o Charles Leclerc.
Tabla del Campeonato de Destructores 2026
- Isack Hadjar (Red Bull Racing): $1.631.000
- Oliver Bearman (Haas): $1.243.000
- Alexander Albon (Williams): $1.141.000
- Pierre Gasly (Alpine): $1.110.000
- Kimi Antonelli (Mercedes): $907.000
- Oscar Piastri (McLaren): $851.000
- Sergio Perez (Cadillac): $535.000
- Charles Leclerc (Ferrari): $503.000
- Max Verstappen (Red Bull Racing): $500.000
- Franco Colapinto (Alpine): $496.000
- Esteban Ocon (Haas): $470.000
- Fernando Alonso (Aston Martin): $425.000
- Lewis Hamilton (Ferrari): $310.000
- George Russell (Mercedes): $300.000
- Lance Stroll (Aston Martin): $275.000
- Carlos Sainz (Williams): $250.000
- Gabriel Bortoleto (Audi): $225.000
- Lando Norris (McLaren): $150.000
- Nico Hülkenberg (Audi): $150.000
- Liam Lawson (Racing Bulls): $125.000
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): $0
- Valtteri Bottas (Cadillac): $0
Gasto por escudería
- Red Bull: $2.131.000
- Alpine: $1.756.000
- Haas: $1.713.000
- Williams: $1.391.000
- Mercedes: $1.207.000
- McLaren: $1.001.000
- Ferrari: $813.000
- Aston Martin: $700.000
- Cadillac: $535.000
- Audi: $375.000
- Racing Bulls: $125.000