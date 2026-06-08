La carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 de la F1 fue una de las más caóticas de los últimos años en este emblemático circuito callejero. Si bien Montecarlo no suele dar lugar a sorpresas, una lluvia de abandonos, penalizaciones y una bandera roja dieron lugar a algunas sorpresas.

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Isack Hadjar en el podio o el primer punto de Aston Martin en la temporada de la mano de Fernando Alonso fueron algunos de los resultados que llamaron la atención y que, en condiciones normales, difícilmente puedan repetirse. Ahora bien, en cada temporada de la F1 también existe una tabla aparte: la del Campeonato de Destructores.

Este es un campeonato informal que lleva el recuento del gasto de cada equipo para reparar destrozos de los coches y tras la carrera de Mónaco hubo algunas modificaciones de posiciones por accidentes como los de Lance Stroll o Charles Leclerc.

Tabla del Campeonato de Destructores 2026

Isack Hadjar (Red Bull Racing): $1.631.000 Oliver Bearman (Haas): $1.243.000 Alexander Albon (Williams): $1.141.000 Pierre Gasly (Alpine): $1.110.000 Kimi Antonelli (Mercedes): $907.000 Oscar Piastri (McLaren): $851.000 Sergio Perez (Cadillac): $535.000 Charles Leclerc (Ferrari): $503.000 Max Verstappen (Red Bull Racing): $500.000 Franco Colapinto (Alpine): $496.000 Esteban Ocon (Haas): $470.000 Fernando Alonso (Aston Martin): $425.000 Lewis Hamilton (Ferrari): $310.000 George Russell (Mercedes): $300.000 Lance Stroll (Aston Martin): $275.000 Carlos Sainz (Williams): $250.000 Gabriel Bortoleto (Audi): $225.000 Lando Norris (McLaren): $150.000 Nico Hülkenberg (Audi): $150.000 Liam Lawson (Racing Bulls): $125.000 Arvid Lindblad (Racing Bulls): $0 Valtteri Bottas (Cadillac): $0

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Gasto por escudería