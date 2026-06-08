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Tabla del Campeonato de Destructores de la F1 tras el GP de Mónaco 2026

La carrera de Montecarlo contó con una gran cantidad de accidentes y abandonos.

Así quedó el ala delantera del Ferrari de Charles Leclerc
© Getty ImagesAsí quedó el ala delantera del Ferrari de Charles Leclerc

La carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 de la F1 fue una de las más caóticas de los últimos años en este emblemático circuito callejero. Si bien Montecarlo no suele dar lugar a sorpresas, una lluvia de abandonos, penalizaciones y una bandera roja dieron lugar a algunas sorpresas.

Isack Hadjar en el podio o el primer punto de Aston Martin en la temporada de la mano de Fernando Alonso fueron algunos de los resultados que llamaron la atención y que, en condiciones normales, difícilmente puedan repetirse. Ahora bien, en cada temporada de la F1 también existe una tabla aparte: la del Campeonato de Destructores.

Este es un campeonato informal que lleva el recuento del gasto de cada equipo para reparar destrozos de los coches y tras la carrera de Mónaco hubo algunas modificaciones de posiciones por accidentes como los de Lance Stroll o Charles Leclerc.

Tabla del Campeonato de Destructores 2026

  1. Isack Hadjar (Red Bull Racing): $1.631.000
  2. Oliver Bearman (Haas): $1.243.000
  3. Alexander Albon (Williams): $1.141.000
  4. Pierre Gasly (Alpine): $1.110.000
  5. Kimi Antonelli (Mercedes): $907.000
  6. Oscar Piastri (McLaren): $851.000
  7. Sergio Perez (Cadillac): $535.000
  8. Charles Leclerc (Ferrari): $503.000
  9. Max Verstappen (Red Bull Racing): $500.000
  10. Franco Colapinto (Alpine): $496.000
  11. Esteban Ocon (Haas): $470.000
  12. Fernando Alonso (Aston Martin): $425.000
  13. Lewis Hamilton (Ferrari): $310.000
  14. George Russell (Mercedes): $300.000
  15. Lance Stroll (Aston Martin): $275.000
  16. Carlos Sainz (Williams): $250.000
  17. Gabriel Bortoleto (Audi): $225.000
  18. Lando Norris (McLaren): $150.000
  19. Nico Hülkenberg (Audi): $150.000
  20. Liam Lawson (Racing Bulls): $125.000
  21. Arvid Lindblad (Racing Bulls): $0
  22. Valtteri Bottas (Cadillac): $0

Gasto por escudería

  1. Red Bull: $2.131.000
  2. Alpine: $1.756.000
  3. Haas: $1.713.000
  4. Williams: $1.391.000
  5. Mercedes: $1.207.000
  6. McLaren: $1.001.000
  7. Ferrari: $813.000
  8. Aston Martin: $700.000
  9. Cadillac: $535.000
  10. Audi: $375.000
  11. Racing Bulls: $125.000
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Leandro Barraza
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