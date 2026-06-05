Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Mónaco 2026 de la Fórmula 1

Este viernes comenzó la gira europea de la temporada 2026 de la Máxima en el mítico circuito callejero de Montecarlo.

Comenzó el Gran Premio de Mónaco 2026. Este viernes inició oficialmente la gira europea de la Fórmula 1 con la Práctica Libre 1 en el emblemático circuito urbano de Montecarlo y con Ferrari liderando con Charles Leclerc a la cabeza.

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Lewis Hamilton fue el escolta en la primera sesión del fin de semana, mientras que Max Verstappen completó el falso podio del viernes. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, recién apareció en el cuarto lugar, seguido de su compañero George Russell.

Checo Pérez escapó de los últimos lugares y finalizó 14° en la FP1 con neumáticos blandos. Al mexicano le sientan bien los circuitos callejeros y espera tener un buen fin de semana con Cadillac.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Mónaco 2026

Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Nico Hulkenberg (Audi) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (Red Bull) Checo Pérez (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

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Charles Leclerc fue el más rápido de la Práctica Libre 1 (@F1)

Hadjar se accidentó y provocó una bandera roja

En la recta final de la primera sesión de Libres, el piloto francés de Red Bull Racing perdió el control del coche en la curva 15 y se estrelló de lleno contra las barreras de contención. El sector izquierdo de su alerón delantero fue lo más comprometido.

"I'm sorry!" 😢



Here is the crash which brought Isack Hadjar's FP1 to a premature end! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mkTiXR7kKT — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

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Más adelante, Fernando Alonso también tuvo un leve contacto con el muro y provocó una bandera roja en el final de la sesión porque algunas partes de su coche quedaron en la pista como consecuencia del impacto.

¿Qué sigue en el Gran Premio de Mónaco 2026?

Práctica Libre 2 | Viernes 5 de junio