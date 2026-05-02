Noticia triste en el mundo del deporte: falleció Alex Zanardi. Este expiloto italiano corrió para el equipo Williams en la Fórmula 1 y luego fue campeón en CART. Sin embargo, su legado y verdadera huella fue más allá de lo deportivo.

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La vida de Zanardi cambió drásticamente en 2001, cuando sufrió un trágico accidente que lo dejó al borde de la muerte durante una carrera de IndyCar. El resultado de ese episodo fue drástico: le amputaron las dos piernas por encima de la rodilla y fue sometido a 15 operaciones para seguir con vida.

Alex Zanardi con sus piernas ortopédicas (Getty Images)

Fue allí cuando comenzó su segunda carrera, también ligada al deporte. Tras una etapa en el Campeonato Mundial de Turismos con un coche adaptado, Zanardi se pasó al handbike (bicicleta impulsada con los brazos) y ganó un total de seis medallas para Italia en los Juegos Paralímpicos (4 de oro y 2 de plata entre Londres 2012 y Río 2016).

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Alex Zanardi junto posa con una de sus tantas medallas (@zanardiofficial)

Sin embargo, la vida le tenía preparada otra prueba difícil. Y es que, en junio de 2020, Alex Zanardi volvió a sufrir otro grave accidente. En esta oportunidad, el italiano perdió el control de su bicileta de mano en una exhibición a beneficio y su cabeza sufrió un duro impacto, tanto así que fue trasladado de urgencia al hospital en helicóptero.

Desde ese momento, Zanardi quedó sumergido otra vez en una delicada recuperación y recién recibió el alta en diciembre de 2021. Finalmente, el italiano perdió la vida a sus 59 años este viernes 1 de mayo como un ejemplo de lucha y superación.

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Así despidió la F1 a Alex Zanardi

Stefano Domenicali – Presidente y CEO de Fórmula 1:

Estoy profundamente apenado por el fallecimiento de mi querido amigo Alex Zanardi.

Era verdaderamente una persona inspiradora, como ser humano y como atleta. Siempre llevaré conmigo su extraordinaria fortaleza. Enfrentó desafíos que habrían detenido a cualquiera, pero continuó mirando hacia adelante, siempre con una sonrisa y una determinación obstinada que nos inspiró a todos.

Aunque su pérdida se siente de manera profunda, su legado permanece fuerte.

En este momento, mis pensamientos más sinceros y mis condolencias más profundas están con su esposa Daniela, su hijo Niccolò, el resto de la familia y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo.

Stefano Domenicali – President and CEO of Formula 1:



I am deeply saddened by the passing of my dear friend Alex Zanardi.



He was truly an inspirational person, as a human and as an athlete. I will always carry with me his extraordinary strength. He faced challenges that would… pic.twitter.com/damriNDNU5 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

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En síntesis