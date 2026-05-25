El piloto británico habló de sus primeros años en la Fórmula 1 y se comparó con Andrea Kimi Antonelli

Lewis Hamilton no ha ocultado su felicidad por la actualidad de Andrea Kimi Antonelli. El siete veces campeón de la Fórmula 1 felicitó al joven piloto italiano de Mercedes luego de su cuarto triunfo consecutivo y hasta lo levantó junto a Dean Hale en el podio.

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Ahora bien, Hamilton aprovechó este presente de Antonelli para recordar sus inicios en McLaren y sus palabras no fueron positivas. “No sentí que tuviera el apoyo adecuado en McLaren 2007”, manifestó Lewis tras la carrera del Gran Premio de Canadá.

Acto seguido, comparó sus vivencias con el contexto que rodea a Kimi actualmente en las Flechas Plateadas: “No creo que tuviera el mismo apoyo que Antonelli tiene en Mercedes. Toto Wolff ha hecho un gran trabajo rodeándole con el apoyo adecuado, y definitivamente no sentí eso (en McLaren)”.

Lewis Hamilton en el podio tras ganar el GP de Canadá 2010 (Getty Images)

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“El equipo era agradable y todo eso, pero no había los elementos adecuados a mi alrededor para apoyarme y ayudarme a mantenerme estable. Fue bastante intenso, especialmente en mi primer año”, completó Hamilton.

Lewis Hamilton fue campeón en McLaren

A pesar de la crítica de Lewis, lo cierto es que el británico consiguió el primero de sus siete campeonatos como piloto de McLaren en 2008. Hamilton, con 23 años, lo logró tras finalizar cuarto en la última carrera de la temporada y se impuso en la tabla por un solo punto sobre Felipe Massa (Ferrari).

Años después, puntualmente en 2012, Lewis Hamilton fichó por Mercedes y el resto es historia: ganó seis Mundiales más e igualó el récord de Michael Schumacher. Ahora, el #44 sueña con obtener un octavo campeonato con la escudería Ferrari.

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En síntesis